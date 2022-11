Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin parmi les lauréats d'un prix du sexisme en politique

Pointer du doigt avec force et humour les hommes politiques qui se sont illustrés pour leur comportement sexiste et leur dire : "Vous ne nous faites pas peur." C'est tout l'objectif de la cérémonie "Ça va bien se passer", qui a eu lieu ce vendredi soir à Paris. Elle a été créée cette année par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, en partenariat notamment avec la revue "La déferlante", et tient son nom de la phrase adressée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la journaliste Apolline de Malherbe lors d'une interview .

Plus de 30 hommes ont été nommés pour recevoir des prix du sexisme en politique, répartis en sept catégories. Parmi les lauréats figurent Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Julien Bayou ou encore Damien Abad. Ils sont "récompensés" pour des déclarations ou des comportements tenus en 2022 mais aussi les années précédentes.

Une "variété de comportements sexistes en politique"

Ce prix a été créé "pour montrer la variété des comportements sexistes en politique, qui vont de la minimisation de la parole des femmes, jusqu'aux agresseurs, en passant par les hommes qui protègent leur copain, leur frère en politique", indique Mathilde Viot, membre de l'Observatoire . Ce dernier a été créé en mars dernier pour porter la question des violences sexistes et sexuelles en politique et appeler les partis à une prise de conscience et à des actes avant la présidentielle et les législatives.

"Il est nécessaire de montrer l'étendue du système qui permet une grande protection" des auteurs de violences, poursuit cette ancienne collaboratrice parlementaire. L'idée de ce prix est de faire bouger les choses avec humour. "On n'arrête pas de dire que les féministes sont revêches alors que pas du tout. Donc on réinvestit ce champ-là par le biais de cette cérémonie... et ça nous fait du bien !"

Les fondatrices de l'Observatoire ne savent pas encore si ce prix sera renouvelé l'année prochaine. "J'espère qu'un jour on n'aura plus besoin d'organiser ce genre de chose", souligne Mathilde Viot.

Sébastien Chenu et Éric Dupond-Moretti lauréats du prix "Toutes des hystériques"

Le premier prix était intitulé "Toutes des hystériques" et distingue - avec ironie - "le sexisme ordinaire des hommes politiques, qui ont le courage de ne pas céder face à la parité, aux discours d'égalité". Il a été remis au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et au député du Rassemblement national Sébastien Chenu. Ce dernier est "récompensé" pour avoir qualifié en juillet dernier les cellules de veille sur les violences sexistes et sexuelles internes aux partis politiques de "truc de secte qui vient examiner des dossiers de plaignantes" . Le ministre de la Justice a, lui, déclaré en 2019 que "le #MeToo a permis la libération de la parole et c'est très bien, mais il y a aussi des 'follasses' qui racontent des conneries" .

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon : les "parrains"

Ce prix des "parrains" récompense "les grands hommes qui ont vaillamment protégé leurs potes, leurs ministres, leurs bros, leur assurant une immunité face au tribunal médiatique ou au tribunal tout court". Jean-Luc Mélenchon a été déclaré lauréat pour avoir affirmé que les accusations visant son collègue Éric Coquerel servaient à faire "du barouf" et pour avoir défendu le député Adrien Quatennens, accusé de violences sur son ex-compagne. Le prix revient également à Emmanuel Macron pour avoir "soutenu Nicolas Hulot, Damien Abad, Gérald Darmanin" et "utilisé de grands mots pour discréditer le combat des féministes", a indiqué Sihame Haddioui, élue écologiste belge et maîtresse de cérémonie.

Damien Abad et Benoît Simian sont les "petits anges partis trop tôt"

Le prix "Petit ange parti trop tôt" distingue "les hommes politiques dont le talent n'a pu pleinement se déployer du fait de cabales néoféministes visant à les empêcher de mener à bien leur mandat". Il a été remis au député Damien Abad et à l'ancien député LREM Benoît Simian, salués pour "leur persévérance et volonté de tenir". Damien Abad est accusé de viols , Benoît Simian a été condamné pour harcèlement sur son ex-compagne .

Pas de prix "Carrière brisée"

Ce prix devait revenir à "des hommes politiques dont la brillante carrière a été violement brisée par des accusations mensongères de violences sexuelles". Il n'y a pas eu de gagnant car "il n'y a pas eu de carrière brisée à cause du #MeTooPolitique", a expliqué Audrey Pulvar, maîtresse de cérémonie. Le prix a en revanche été remis "à toutes celles qui ont, elles, eu une carrière brisée et ont quitté le milieu politique".

Éric Zemmour reçoit le prix "liberté d'importuner"

Le polémiste et ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour a été nommé lauréat du prix "liberté d'importuner". Ce prix distingue "les théoriciens de la pensée des hommes - les vrais-, les défenseurs de la liberté d'expression, de la galanterie à la française, le rempart face à la bien-pensance woke importée des universités américaines". Éric Zemmour a été récompensé pour son "argumentaire profondément masculiniste", selon les organisatrices. Il est aussi accusé par huit femmes de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles entre 1999 et 2019.

Julien Bayou et Adrien Quatennens lauréats du prix "J'accuse"

Le prix "J'accuse" a été décerné au député écologiste Julien Bayou, accusé de harcèlement moral par son ex-compagne , et au député LFI Adrien Quatennens, accusé de "violences physiques et morales" par son ex-compagne . Ce prix récompense "les hommes qui ont le panache de mettre à nu les complots visant à entacher leur honneur ou l'honneur de leurs frères d'armes. Parce que c'est évident que tout est lié, il n'y a qu'à regarder le calendrier politique, ou l'ambition de celles qui ont parlé".

Gérald Darmanin nommé "meilleur espoir"

Le prix du "meilleur espoir" a été attribué au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accusé de viol . Ce prix distingue "ceux qui ont réussi. Ils ont su déjouer les pièges tendus par des féministes acharnées, ils ont su se jouer de la justice, de la presse, pour pouvoir laver leur réputation injustement entachée".