Emmanuel Macron propose à la Corse une "autonomie" qui serait "ni contre l'État ni sans l'État"

"Nous devons avancer". Dans un discours très attendu devant l'assemblée de Corse, Emmanuel Macron a proposé ce jeudi "qu'une nouvelle étape soit franchie", avec "l'entrée de la Corse dans la Constitution", et une autonomie qui ne soit pas "contre l'État ni sans l'État".

Avec ce déplacement - le cinquième en Corse depuis son arrivée à l'Élysée - le président de la République souhaite clôturer des mois de discussions entre le gouvernement et les responsables de l'île, entamées après la flambée de violences qui avaient suivi la mort du militant indépendantiste Yvan Colonna, agressé à la prison d'Arles.

"Sans désengagement de l'État"

"Le statu quo serait notre échec à tous", a estimé Emmanuel Macron devant l'Assemblée de Corse, dominée par les nationalistes. "Pour répondre au besoin de reconnaissance, éviter de nouvelles confrontations (...) ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République", a poursuivi le chef de l'État, précisant que ce processus se fera "sans dégagement de l'État". "Ce ne sera pas une autonomie contre l'État ni sans l'État, mais pour la Corse et dans la République", a-t-il martelé.

Sur le plan du calendrier, il a donné six mois aux groupes politiques corses et à l'Assemblée territoriale corse pour arriver à un accord avec le gouvernement sur un "texte constitutionnel et organique" qui marquera le changement de statut de l'île.

Reconnaître les spécificités

L'entrée de l'île dans la Constitution, au sein "d'un article propre", doit permettre, selon Emmanuel Macron, la reconnaissance de ses "spécificités" : celles d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle. Pas de référence toutefois au "peuple corse", comme le revendique le camp indépendantiste.

L'allocution du chef de l'État a été accueillie par des applaudissements nourris. "J'ai trouvé qu'il avait eu des mots justes, adaptés à la situation", a réagi au micro de France Inter Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'assemblée de Corse. "Surtout, il a ouvert une possibilité très forte, l'inscription de la Corse dans la Constitution. Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est ce que nous allons faire dans les six mois qui viennent."

"Il n'y a aucune réponse positive", a déploré quant à lui sur franceinfo Jean-Guy Talamoni, nationaliste et ancien président de l'Assemblée de Corse. "Ses propos se veulent plus ouverts dans la forme, mais en réalité, il n'y a aucune réponse positive s'agissant des revendications qui étaient celles des nationalistes et qui sont aujourd'hui celles d'une majorité absolue de Corses depuis 2017". Les nationalistes, a-t-il rappelé, réclament que le corse devienne langue officielle au même titre que le français. Ils demandent également un statut spécial pour les résidents de l'île.