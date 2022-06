Emmanuel Macron rejette l'idée d'un gouvernement d'union nationale et appelle au "dépassement politique"

"Gouverner autrement." Face à l'impasse politique que représente l'absence de majorité absolue pour la coalition présidentielle, le président de la République s'est exprimé mercredi, pour la première fois depuis le second tour des élections législatives. " Je ne peux pas davantage ignorer les fractures, les divisions profondes, qui traversent notre pays, et se se reflètent dans la composition de la nouvelle Assemblée. Elles expriment des inquiétudes ", a commencé le chef de l'Etat, dans un discours solennel prononcé depuis l'Élysée et qui aura duré en tout huit minutes.

"Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l’assemblée nationale. Toutefois, et c’est un fait nouveau (…) aucune force politique ne peut aujourd’hui faire les lois seules", a-t-il déclaré. Le président a échangé ces deux derniers jours avec "les dirigeants de l’ensemble des formations politiques en capacité de constituer un groupe à l’Assemblée nationale". La plupart ont exclu l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale, a-t-il expliqué, "laquelle n’est à mes yeux pas justifiée à ce jour".

"Je suis convaincu de la nécessité du dépassement politique"

"Je crois qu’il est possible dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir", a-t-il toutefois déclaré, convaincu "depuis le premier jour" de la nécessité du "dépassement politique". "Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l’Assemblée nationale sont prêtes à prendre", a-t-il poursuivi, citant en exemple l'entrée "dans une coalition de gouvernement" ou l'engagement "à voter certains textes", comme le budget. "Pour avancer utilement", il appelle les groupes politiques du Palais-Bourbon, à "dire en toute transparence jusqu’où ils sont prêts à aller".

"Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, dans une volonté d’union pour la nation", a encore déclaré le chef de l'État. Parmi les "mesures d'urgence" à prendre "dès cet été", il a notamment cité "une loi pour le pouvoir d'achat, des premières décisions pour aller vers le plein emploi, des choix forts sur l’énergie et le climat, des mesures d’urgence pour notre santé", en insistant sur le fait que ces projets "ne sauraient être financés ni par plus d’impôts ni par plus de dette budgétaire et écologique. C’est pourquoi notre pays plus que jamais a besoin de réformes ambitieuses pour continuer de créer plus de richesse, plus de travail, et innover davantage", a défendu le chef de l'État. Il entend "ne pas perdre la cohérence du projet choisi par les Français" lors de sa réélection en avril dernier, "un projet responsable, c’est-à-dire crédible et financé", a-t-il insisté.