Emmy Awards : le graal pour "Succession", et une première pour "Squid Game"

Des Emmys coupés en deux : dans la nuit de lundi à mardi, ce sont deux mastodontes des séries télé, peuplés de héros ambigus, qui se sont partagés les principaux prix. D'un côté, les riches de "Succession", saga familiale sur une dynastie du monde des médias américains ; de l'autre, les pauvres de "Squid Game", contraints de s'affronter jusqu'à la mort pour survivre à la crise économique.

"Sacrée semaine" pour les dynasties familiales, a ironisé le créateur de "Succession" Jesse Armstrong, évoquant le récent décès d'Elizabeth 2, avant de plaisanter à nouveau : "Évidemment, il y a eu un peu plus de votes pour notre accession au trône que pour celle du Prince Charles." La série américaine repart au total avec quatre prix, dont le plus convoité, celui de "meilleure série dramatique", mais aussi "meilleur scénario" et "meilleur second rôle" pour Matthew Macfadyen, qui interprète Tom Wambsgans.

"Nous sommes entrés dans l'Histoire ensemble" avec "Squid Game"

Quatre prix sur 25 nominations : "Succession" avait de la concurrence, en particulier celle du phénomène coréen de Netflix, "Squid Game", qui a remporté six prix au total. Dont un autre prix particulièrement prestigieux : celui de "meilleur acteur dans une série dramatique" pour Lee Jung-jae, l'anti-héros naïf persécuté par un jeu cruel où les participants meurent un à un en rêvant d'une hypothétique fortune.

C'est la première fois qu'un acteur jouant dans une autre langue que l'anglais remporte cette récompense. Elle confirme la passion des États-Unis pour le prolifique cinéma coréen, après l'Oscar du meilleur film en 2020 pour "Parasite".

"Je ne pense pas avoir écrit une page d'Histoire moi-même, parce que c'est vous qui avez ouvert les portes à 'Squid Game'", s'est ému son réalisateur Hwang Dong-hyuk. "Nous sommes entrés dans l'Histoire ensemble et j'espère vraiment que 'Squid Game' ne sera pas la dernière série coréenne aux Emmys."

Zendaya sacrée pour "Euphoria"

Dans le reste du palmarès, on peut souligner la récompense ultime pour Zendaya, star montante d'Hollywood vue notamment dans "Dune" et les derniers films "Spider-Man". Elle est sacrée "meilleur actrice" pour son rôle d'ado paumée et toxico dans "Euphoria". Elle avait déjà obtenu le même prix en 2020.

La série "Ted Lasso", sur un entraîneur de football américain parachuté dans une équipe de foot anglaise, est elle récompensée du prix de la "meilleure comédie", et de celui de "meilleur acteur dans une comédie" pour le tenant du rôle-titre Jason Sudeikis.