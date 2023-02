Empire of light de Sam Mendes, sortie en salles le 1er mars 2023

La force des rapports humains qui se nouent en des temps difficiles est au cœur d’Empire of light.

Sam Mendes a créé deux personnages, Hilary et Stephen, interprétés par l’actrice couronnée aux Oscars Olivia Colman (LA FAVORITE, THE LOST DAUGHTER) et l'étoile montante Micheal Ward (la série « Top Boy », LOVERS ROCK), et les a intégrés dans une histoire explorant certains des liens qui nous unissent - la musique, les films et les familles de cœur qui nous permettent de surmonter les épreuves. Leur relation est au cœur d'Empire of light - bien qu'ils semblent très différents, leur parcours en commun leur apporte dans une certaine mesure, bonheur et force.

L’histoire : Hilary (Olivia Colman) est responsable d’un cinéma et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen (Micheal Ward) est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

Empire of light de Sam Mendes - 2023 20th Century Studios All Rights Reserved

Au début de l'histoire, Hilary sort d'un épisode dépressif qui nécessite un traitement médical. Sam Mendes qui a été confronté personnellement dans sa famille à la maladie mentale, s’est inspiré pour le personnage d’Hilary des souvenirs qui l’ont façonné :

« Hilary est une femme entre deux âges. Elle vit seule sur la côte et travaille dans le cinéma Empire depuis quelques années. Elle a un passé compliqué et doit affronter ses démons mais, dans la mesure où les familles de cœur peuvent se soutenir, elle a été adoptée par ce groupe excentrique qui travaille dans le cinéma. Elle a du mal à trouver une relation sérieuse, quand Stephen est engagé pour travailler aussi dans ce cinéma. »

Empire of light de Sam Mendes - 2023 20th Century Studios All Rights Reserved

Pippa Harris, la productrice, y voit aussi un écho avec le monde actuel :

« La relation entre Hilary et Monsieur Ellis interprété par Colin Firth (LE DISCOURS D’UN ROI, A SINGLE MAN) est humiliante pour elle et elle a le sentiment de n’avoir d’autre choix que de l’accepter, et c'est une situation qui se reproduit encore aujourd'hui partout dans le monde. Empire of light parle d’une époque qui nous semble lointaine, mais qui pourtant embrasse des thématiques qui sont toujours d’actualité. »

Colin Firth confie comment incarner un personnage aussi méprisable :

« Mon travail en tant qu'acteur est de trouver pourquoi il se comporte de cette manière, poursuit l’acteur. Je pense qu'il est frustré - il rêvait d’une plus grande réussite professionnelle. Il se soucie de sa femme et d’Hilary, du moins, c’est ce qu’il croit. Mais le consentement est un mot qui lui est inconnu - un comportement flagrant chez les hommes de son âge à cette époque… C’est un prédateur. Il est infidèle à sa femme et ne se soucie pas d'Hilary. La façon dont il la traite est atroce. »

Empire of light de Sam Mendes - 2023 20th Century Studios All Rights Reserved

Mais si Monsieur Ellis, le directeur du cinéma, est particulièrement égoïste, Hilary est entourée d'un groupe de personnes - une famille qu’elle s’est créée au cœur du cinéma - qui lui apportent le soutien dont elle a besoin. A l’image de Norman (Toby Jones), le projectionniste, et Neil (Tom Brooke), le tout jeune gérant du cinéma, qui lui manifestent leur amitié en l'acceptant simplement telle qu’elle est.

Empire of light de Sam Mendes - 2023 20th Century Studios All Rights Reserved

Empire of light de Sam Mendes - 2023 20th Century Studios All Rights Reserved

C'est alors que Stephen (Micheal Ward) entre dans sa vie. Et cette relation change tout. Olivia Colman commente : « Elle est éblouie par lui. Elle se transforme, elle qui jusqu’ici ne ressentait rien, a comme des fourmillements. Elle arrête ses médicaments et passe par des phases où elle doit se montrer héroïque au cours de ses épisodes maniaques. J'ai adoré interpréter les différents états émotionnels qu’elle traverse. »

Empire of light de Sam Mendes - 2023 20th Century Studios All Rights Reserved

Le personnage de Stephen est confronté à une société raciste - qu’il s’agisse du gouvernement réactionnaire ou de la violence de certains jeunes - mais il reste fidèle à lui-même car il trouve une connexion inattendue avec Hilary et avec la salle de cinéma elle-même.

Micheal Ward explique : « C'est un jeune homme noir, prêt à saisir les opportunités de la vie. Il aime les gens, il aime se connecter à la musique, aux films et il refuse de laisser une société oppressive définir qui il est. »

►►► Distribution

Searchlight Pictures présente Empire of light écrit et réalisé par Sam Mendes. Le film est porté par Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, avec Toby Jones et Colin Firth.

Scénario et réalisation : Sam Mendes

Producteurs : Pippa Harris p.g.a., Sam Mendes p.g.a.