"Empire of light", la déclaration d'amour de Sam Mendes au cinéma a ennuyé Le Masque ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

Un film en partenariat avec France Inter. Sam Mendes, à qui on doit "1917" et son illusoire plan séquence unique. Cette fois-ci on est dans une station balnéaire anglaise à l'époque de Margaret Thatcher. Hilary (Olivia Colman) tient la caisse d'un vieux cinéma dont le patron (Colin Firth) lui fait des avances très lourdes et dont le projectionniste est incarné par Thomy Jones. Hilary est dépressive, bipolaire et elle se rapproche de Stephen (Michael Ward) un nouvel employé qui n'a qu'une envie quitter cette petite ville et devenir architecte. L'histoire apporte moins que le propos qui est une lettre d'amour au cinéma d'avant, une sorte de cinéma paradisio anglais qui arrive après les films très nostalgiques de Spielberg et de James Gray.

Une déclaration d'amour très convenue adressée au cinéma selon Jean-Marc Lalanne

Une lettre d'amour au cinéma qui a laissé Jean-Marc totalement de marbre : "Je la trouve trop générique, extrêmement convenue cette déclaration d'amour de principe pour le cinéma, traduite par des images extrêmement rebattues et des procédés très clichés.

Là où Spielberg réussit à cerner quelqu'un d'extrêmement personnel, d'intime et complexe dans sa relation au cinéma nouée à son roman familial, là, on est plutôt dans une espèce de clip publicitaire au cinéma. C'est une vraie erreur d'avoir articulé cette histoire pourtant très intéressante à cette espèce d'impersonnel amour du cinéma.

Néanmoins, l'histoire entre les deux personnages principaux victimes de discrimination, leurs scènes d'intimité, cette montée du désir est assez sensible et servi par deux excellents comédiens".

"Une succession de clichés" qui a ennuyé Pierre Murat

S'il ne se lasse jamais du jet lumineux, de la visite d'une cabine de projection, la beauté en somme des lieux d'un cinéma, le critique de Positif a fini par se lasser par un film "très long et lent", qui "ne donne à voir qu'une suite de clichés".

Pour Charlotte Lipinska, "ce n'est pas si mal, mais c'est très long"

Si le film embrasse énormément de thèmes entre la maladie mentale, le racisme, le contexte social des années Thatcher et l'émerveillement du cinéma comme consolation, Charlotte "n'arrive pas très bien à cerner où le film veut amener le spectateur", mais "il a la qualité d'etre habité par une certaine mélancolie et douceur qui donne du charme au film. Je le trouve quand même très long, l'ennui n'est pas loin d'autant que Sam Mendes ne sait pas comment finir son film. Néammoins, Olivia Colman est merveilleuse".

Nicolas Schaller et le cinéma de Sam Mendes, ça fait deux !

Si le film l'interpelle vraiment aussi sur ce qu'il raconte et montre du cinéma, de façon nostalgique, pour le critique de L'Obs, Sam Mendes représente un vrai problème, car il considère qu'il y a "quelque chose de très lisse, de lénifiant et de parfois opportuniste. On peut trouver ça bien fait, mais je ne vois pas trop ce qu'il a vraiment de très fort à nous raconter".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Empire of light" de Sam Mendes 6 min France Inter

