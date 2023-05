Emploi des seniors : le gouvernement veut identifier (sans les nommer) les sociétés qui ne jouent pas le jeu

"C'est l'une des nouveautés que l'on va mettre en œuvre en 2023." C'est en conférence de presse, mardi dernier, qu'Olivier Dussopt a lâché l'idée. "Tirer au sort, chaque année, un certain nombre d'entreprises parmi les plus grandes, pour un testing lié à l'âge." Pas question toutefois de faire du "name & shame" (autrement dit, donner les noms publiquement des mauvais élèves), ou de la "stigmatisation", veut rassurer le ministre du Travail. "Le sujet sera plutôt de bien mesurer quels sont les biais et les stéréotypes qui peuvent freiner l'accès à l'emploi des séniors."

Deux CV fictifs, similaires mais avec des âges différents

Rue de Grenelle, on compte s'appuyer sur le travail du député de la majorité Marc Ferracci, proche du président de la République, qui doit présenter mi-juin une proposition de loi facilitant les opérations de testing pour lutter contre les discriminations. Étaient visées, dans un premier temps, celles liées aux origines, mais le procédé est aussi applicable aux séniors, abonde l'élu Renaissance.

Le principe est celui-ci : "Vous choisissez d'abord les entreprises que vous voulez tester", détaille Marc Ferracci. "Puis vous envoyez deux CV similaires fictifs dont l'un correspond à quelqu'un de jeune et l'autre à quelqu'un de moins jeune. Si l'employeur a une réponse différente, de manière très systématique dans un sens défavorable aux profils seniors, c'est qu'il y a un biais de discrimination."

Dès lors, quelles seraient pour lui les conséquences ? Tout dépendra de la publication ou non des résultats. Le député est favorable à ce qu'ils le soient, "mais cela pose des questions juridiques", fait-il remarquer. Rien de bien défini à ce stade. Au final, c'est plutôt l'effet électrochoc qui semble recherché. "Que les entreprises pointées du doigt n'aient pas le sentiment d'être pénalisées. Mais qu'elles soient amenées petit à petit à changer leurs mauvaises pratiques."

Une manière de faire revenir "l'index senior" ?

"Prudence", répond tout de même Dominique Laurent, DRH de Schneider Electric, quand on demande son avis sur une telle mesure, "car les réalités sociales de chaque entreprise ne sont pas les mêmes". "Certaines auront des volumétries de recrutement de seniors plus importantes que d'autres." Et de citer la métallurgie, où les plus de 50 ans sont plus nombreux que dans les start-ups, où la moyenne d'âge est à l'inverse autour de 28 ans. Des arguments déjà entendus dans la bouche de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du Medef, en janvier dernier quand il s'agissait de déboulonner, à l'époque, l'idée de "l'index senior" voulu par le gouvernement.

Le DRH a sa propre lecture de ce testing : pour lui, l'exécutif n'a pas totalement abandonné le principe de cet index, retoqué par le Conseil constitutionnel en avril. "J'ai le sentiment qu'il va revenir sur la table et le gouvernement cherche peut-être à se donner des orientations, des axes de travail, appuyés sur une réalité dont ce testing peut possiblement rendre compte."