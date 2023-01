En 2022, les cinémas français ont enregistré 152 millions d'entrées, trois quarts du niveau d'avant Covid

Ce lundi, le Centre national de la cinématographie (CNC) a révélé les chiffres définitifs de fréquentation des cinémas pour l’année 2022 : au total, les salles ont enregistré 152 millions d’entrées. Selon le CNC, même si les salles ont été ouvertes toute l’année, 2022 "reste une année de transition toujours marquée par la pandémie" – les dernières restrictions, notamment le pass vaccinal, n’ont été levées que dans le courant de l’année.

Mais les chiffres sont encourageants : la fréquentation est revenue aux trois quarts de son niveau d’avant le Covid : la moyenne 2017-2019, historiquement élevée, s’élevait à 207 millions d’entrées par an. En 2021, dans une année plombée par la pandémie, le chiffre était tombé à 95,5 millions d’entrées. "La France enregistre l’une des meilleures reprises au monde, avec une baisse plus limitée, comparée par exemple aux États-Unis, à la Corée du Sud, à l’Allemagne, à l’Espagne ou à l’Italie", selon le président du CNC Dominique Boutonnat.

Les films français et américains à quasi-égalité

Autre particularité de cette année ciné : le film le plus vu de 2022 est sorti… quinze jours avant la fin de l’année. Arrivé en salles le 14 décembre, "Avatar 2 : la voie de l’eau", de James Cameron, enregistre 7,6 millions d’entrées et a poussé un peu plus les chiffres dans la dernière ligne droite de l’année.

Le film enfonce aussi le clou de la domination quasi-monopolistique des films américains sur le palmarès des films les plus vus. Si "la part de marché des films français s’est maintenue aux niveaux élevés atteints depuis 2020", avec 40,9% des entrées tournées vers des films français (ce qui est mieux que sur la période 2017-2019), le top 10 ne compte aucune production française. Autrement dit, le cinéma français, plus diversifié, réussit à maintenir de bons scores, avec des entrées plus éparpillées, là où les films américains attirent autant (40,7% de part de marché) mais sur moins de films.