En 2024, le stationnement sera plus cher pour les grosses voitures à Paris

À partir de l'année prochaine, un nouveau facteur va entrer en compte pour calculer le tarif du stationnement à Paris : la taille et le poids du véhicule. Plus la voiture sera grosse et lourde, plus le prix sera élevé. Une mesure qui a été proposée par le groupe écologiste au Conseil de Paris cette semaine, et qui a été votée jeudi.

La Ville de Paris continue donc sa lutte contre la pollution aux particules fines et vise plus particulièrement les SUV avec cette nouvelle règlementation. "Plus gros, plus lourds et plus inquiétants", selon le conseiller du 18e arrondissement Frédéric Badina Serpette. "59% des particules fines émises par les véhicules routiers récents ne proviennent plus du pot d'échappement, mais de l'abrasion des pneus, selon une étude de l'Ademe", sur laquelle s'appuient les élus écologistes.

Pour Frédéric Badina Serpette, "il est avéré aujourd'hui que ces véhicules polluent", et il est temps d'appliquer le principe de "pollueur payeur". Pour autant, le Conseil a également voté un tarif "solidaire" pour les familles modestes et les familles nombreuses qui ont "besoin d'un véhicule plus grand pour se déplacer".

Cette règlementation est déjà appliquée à Lyon depuis le mois de mai dernier, et pourrait bientôt l'être à Grenoble.