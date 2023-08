En Allemagne, le gouvernement adopte un projet de loi pour faciliter le changement de genre

Après la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, le Luxembourg ou encore le Danemark, c'est au tour de l'Allemagne de se positionner en faveur du changement de genre. Et pour cause, un projet de loi pour faciliter ce changement a été adopté mercredi par le gouvernement.

Abolir la notion de maladie psychique

La loi vise à "faciliter le changement de genre et de prénom à l'état civil pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires", indique le ministère de la Famille. Plus simplement, il faudra remplir une déclaration auprès de l'état civil pour changer de prénom et de sexe. Pour les moins de 14 ans, seuls les parents ou tuteurs pourront engager une procédure. Les plus de 14 ans pourront faire seuls la démarche, mais devront justifier du consentement de leurs parents.

Un temps de réflexion de trois mois est toutefois prévu, avant que le changement soit validé dans l'état civil. Une nouvelle demande pourra être établie un an après la première, pour changer à nouveau de sexe. La Cour constitutionnelle avait déjà aboli l'obligation de stérilisation et de chirurgie avant un changement de genre, en 2010.

Elle remplacera la loi "transsexuelle" de 1981, jugée discriminante pour les personnes concernées et non-constitutionnelle par la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour européenne des droits de l'homme. Ce texte considérait directement la transidentité comme une maladie mentale, entraînant chaque personne souhaitant changer de genre à passer deux tests psychologiques et à répondre à des questions intimes sur leur sexualité. C'était enfin à un juge d'autoriser ou non le changement. "Il s'agit de la liberté et de la dignité des personnes transgenres. L'État ne peut plus les traiter comme des malades", déclare Marco Buschman au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung de Munich.

La gauche soutient en bloc, les conservateurs s'insurgent

La proposition de loi a été soutenue conjointement par le SPD (parti social-démocrate), les verts et le FDP (parti libéral-démocrate). C'est l'un des gros chantiers sociétal du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, avec la légalisation contrôlée du cannabis. Le projet de loi "d'autodétermination" est à l'initiative du ministre de la Justice Marco Buschman et de Lisa Paus, ministre de la Famille. "Cette décision constitue un grand moment pour les personnes transgenres", s'est enthousiasmée la ministre du parti des verts. "La Loi fondamentale garantit le libre développement de la personnalité et le respect de l'identité de genre. Mais les personnes concernées ont été discriminées par la loi sur les transsexuels pendant plus de 40 ans. Cette situation est enfin terminée", dit-elle.

Du côté de l'opposition, la CDU (Union chrétienne-démocrate) et la CSU (Union chrétienne-sociale en Bavière) on juge que la législation va trop loin. "Le nom même de la loi d'autodétermination suggère qu'on doit choisir son identité sexuelle librement. Pour la majorité de la population, cette identité n'est pas mise en question". Les conservateurs estiment que ceux qui veulent changer de sexe rencontrent d'abord des experts et que cette possibilité ne soit réservée qu'aux adultes. Certaines mouvances féministes craignent des changements uniquement motivés par un effet de mode, ou pour des hommes mal intentionnés qui pourraient avoir accès à des espaces réservés aux femmes.