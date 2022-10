En Allemagne, les revirements des Verts sur l'énergie déboussolent les militants

La guerre en Ukraine avait déjà forcé les Verts à prendre leurs distances avec l’un de leurs sacro-saints principes : le pacifisme. Dans la foulée de l’invasion russe, le parti a validé les livraisons d’armes à l’Ukraine et l’augmentation conséquente du budget de la Bundeswehr, l'armée allemande. C’était déjà un grand pas pour les Grünen, qui viennent d’en faire un autre. Ils ont accepté la prolongation jusqu’au printemps du fonctionnement de deux des trois centrales nucléaires toujours en activité. Les Verts, dont l’opposition à l’atome est ancrée dans les gènes, ont donné leur accord pour ne pas mettre en péril l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne.

Pour le parti, c’est le maximum acceptable. Pas question d’aller plus loin et de remettre en cause la sortie du nucléaire ou de prolonger la durée de vie de la troisième centrale, comme le souhaitent les partenaires du parti libéral FDP.

Les militants dénoncent un renoncement

Quand le ministre de l’Économie Vert Robert Habeck se félicite de ce pas en avant - pour faire digérer l’affaire - les militants du parti, surtout les plus jeunes, répondent "trahison". Beaucoup reprochent au parti ses positions changeantes, dans le sens du vent, ses renoncements. Comme si le plus important pour les Verts était de sauver leur place dans une coalition que désormais plus grand-chose ne rassemble.

Au moment où se tenait le congrès de Bonn, les défenseurs du climat continuaient d’occuper le site de Lützenrath, non loin de Cologne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Le collectif tente d’empêcher l’extension de la mine de charbon à ciel ouvert de Garzweiler, qui aimerait exploiter une veine que contient le sol de ce village d'une poignée de maisons. L’une des porte-paroles, qui se présente sous le nom de Julia Fischer, a bien du mal à comprendre les récents positionnements ders Verts. "Il y a quelques mois, ils manifestaient à nos côtés et maintenant ils se laissent guider par des considérations politiques", s’agace la jeune femme.

Dans les prochaines jours, Olaf Scholz devra donc coiffer sa casquette de médiateur. Le chancelier va avoir la lourde tâche de trouver un compromis entre des Verts qui ont juré qu’ils n’iraient pas plus loin et les Libéraux du FDP qui exigent de prolonger la durée d’exploitation des centrales jusqu’en 2024.