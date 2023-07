En Amazonie, la déforestation marque le pas

Luiz Inacio Lula da Silva, redevenu président du Brésil le 1er janvier, avait fait de la protection de sa forêt amazonienne l'une des principales causes de son nouveau gouvernement. À peine quelques mois plus tard, les images satellites de l’Institut national de recherches spatiales (INPE) viennent confirmer les efforts, et montrent que l'exploitation de ce poumon vert, dans sa partie brésilienne, a chuté de 33,6 % : 2649 km² de forêt ont disparu ces 6 derniers mois, contre 3 988 km² entre janvier et juin 2022. Le seul mois de juin 2023 a même montré des chiffres plus qu'encourageants, avec une chute de 41% de cette exploitation.

Depuis 1998, le Brésil a entamé un programme de surveillance satellite des zones de déforestation (PRODES) , utilisé pour la planification de ses politiques publiques. Les méthodologies de surveillance développées par l’INPE sont devenues une référence, d'autant que l'institut a décidé de diffuser largement ses données ouvertes, qui alimentent par exemple des systèmes de surveillance comme Global Forest Watch ou des études menées par la Nasa .

Plan d'action jusqu'en 2030

Trés investi dans la lutte pour la défense de l'Environnement, Lula a ainsi pris le contrepied de la gestion du dossier par son prédécesseur, Jair Bolsonaro, fortement critiqué pour sa gestion nocive de la deforestation de l'Amazonie: celle-ci avait bondi de 75% sous son mandat présidentiel.

Lula, de nouveau au pouvoir, a promis la fin de la déforestation illégale d'ici 2030. Son plan d'action prévoit entre autres la saisie immédiate des zones d'exploitation illégale situées dans les zones protégées de l'amazonie brésilienne, ainsi que la création d'aires préservées.

Marge de manoeuvre limitée

Dans ce sens, le président brésilien plaide régulièrement l'urgence de la sauvegarde de la forêt amazonienne auprès des pays les plus riches de la planète, quand la Norvège ou l'Allemagne ont déjà accepté de financer sa cause.

Pourtant, Lula peine à convaincre la classe politique de son propre pays : l'annonce de cette tendance au recul de la déforestation amazonienne intervient alors que les parlementaires brésiliens viennent de voter des mesures qui prévoient de réduire le budget du ministère de l'Environnement, ainsi que son autorité sur la gestion des ressources en eau et des terres rurales.