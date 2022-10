En attendant "Super Mario", le douloureux bilan des films adaptés de jeux vidéo

On saura dans quelques heures à quoi ressemblera le nouveau film d'animation basé sur le personnage culte de Nintendo (et la série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps). Un événement pour les fans de jeux vidéo, près de 30 ans après le premier film sorti en salles internationales adapté d'un jeu vidéo, "Super Mario Bros.". Un bide commercial et artistique qui avait jusqu'ici convaincu l'éditeur japonais de ne plus jamais tenter l'aventure des salles obscures.

Cette fois, Nintendo est associé directement au projet, en tant que producteur, tout comme le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto. Car bien souvent, les adaptations de jeu vidéo au cinéma souffrent d'un manque de fidélité flagrant au matériau d'origine... À quelques exceptions près. Petit tour d'horizon (plein de mauvaise foi, évidemment) des meilleurs et des pires élèves en la matière.

"Super Mario Bros." (1993), le péché originel

C'est le premier film international adapté d'un jeu vidéo (mais en réalité le deuxième long-métrage basé sur l'univers de Mario, après un premier film d'animation réservé au marché japonais en 1986 ), et il a bien failli signer l'arrêt de mort de tous les autres. Pourtant porté par un casting prometteur (Bob Hoskins et Dennis Hopper en tête), le film passe totalement à côté de son sujet en transposant l'action du sympathique et coloré Royaume Champignon du jeu vidéo aux ruelles glauques et grises de Brooklyn.

Au final, rien ne va : le méchant n'est plus un dinosaure mais un humain à la coupe et au cabotinage terrifiants, le scénario et l'ambiance sont totalement à côté de la plaque (d’égout), et le film faisait aussi peur aux enfants qu'aux cinéphiles . Pire : alors qu'il a coûté 48 millions de dollars, le long-métrage n'en rapporte que 20 millions, soit un des pires échecs commerciaux de l'histoire des blockbusters.

"Street Fighter" (1994), le mauvais film sympathique

Contrairement à "Super Mario Bros.", on tient là le premier succès commercial d'un film adapté d'un jeu vidéo, avec presque 100 millions de dollars de recettes en salles. En revanche, on est encore loin du succès critique, puisque les fans crient rapidement au scandale : les personnages du long-métrage sont en effet très loin de leurs doubles vidéoludiques, et ont été largement adaptés (voire charcutés) pour les besoins du scénario. Guile, joué par la star Jean-Claude Van Damme (sous cocaïne pendant tout le tournage, selon le reste de l'équipe), est le héros de l'histoire, tandis que Ryu, personnage principal du jeu, fait de la figuration. Dans une interview, le réalisateur Steven E. de Souza (dont ce fut le dernier film à ce poste) reconnait même n'avoir pas voulu faire un film d'arts martiaux (un comble quand on adapte un jeu de combat), mais un mélange de James Bond, de Star Wars et de Rambo.

Pourtant au fil des années, le film acquiert une sorte de statut culte, en tant que nanar finalement assez sympathique avec ses décors en carton-pâte, ses effets spéciaux à la limite de l'artisanat, et ses dialogues hilarants au second degré. Il s'agit aussi du dernier film de l'excellent Raúl Juliá, dont le rôle de méchant de l'histoire nous a quand même offert une des répliques les plus cultes de l'histoire du cinéma .

"Mortal Kombat (1995), le navet qui confirme la règle

"Hin, hin" : le ricanement forcé culte de Christophe Lambert est sans doute la meilleure attitude à adopter face à ce ratage intersidéral qu'est le premier film "Mortal Kombat" (oui, il y a des suites, non, il ne faut pas se forcer à les regarder). Contrairement à "Street Fighter", on assume ici pleinement d'être une adaptation de jeu de combat, et le scénario se borne à l'organisation d'un tournoi d'arts martiaux pour sauver la Terre. Mais là encore, les personnages sont massacrés (au niveau de l'écriture seulement, le film abandonnant totalement le côté gore et grand-guignol qui avait pourtant fait la réputation du jeu vidéo d'origine) et l'histoire se résume un peu trop à "bagarre, bagarre, bagarre" .

C'est aussi la première adaptation de jeu vidéo en film d'un certain Paul W. S. Anderson (retenez bien son nom, ce sera malheureusement important dans le prochain paragraphe). On se consolera en se disant que le film a acquis lui aussi un statut de nanar culte avec les années, et que ça reste plutôt rigolo à regarder entre potes autour d'un pizza, contrairement à ce sommet d'ennui interminable qu'est le dernier épisode en date .

"Resident Evil" (2002), le mutant à tous les niveaux

On a envie de croire Paul W. S. Anderson quand il jure qu'il a joué au jeu vidéo "Resident Evil" avant de réaliser son adaptation au cinéma, mais il ne nous aide vraiment pas. Loin de l'ambiance poisseuse du jeu, et de son manoir où la peur est principalement générée par l'ambiance, le réalisateur propose une succession de scènes d'action dans les couloirs presque trop propres d'un laboratoire géant. Au final, "Resident Evil" n'est pas forcément un mauvais film (ni une mauvaise série de films d'action, les épisodes les plus récents sont même plutôt sympathiques à regarder), mais il a tellement muté par rapport à l'original, qu'on se demande encore pourquoi avoir adopté le nom d'un jeu vidéo pour s'en éloigner autant dès les premières secondes.

En fait, la principale qualité du premier film "Resident Evil", c'est de ne pas être le deuxième film "Resident Evil", véritable souffrance pour tout spectateur de bon goût, qui cumule scénario inexistant, jeu d'acteur nanardesque et transformation d'un des monstres les plus terrifiants du jeu vidéo en horrible bidule de latex ridicule .

"Lara Croft : Tomb Raider" (2001), celui qu'on a oublié juste après l'avoir vu

Vaut-il mieux un film totalement raté devant lequel on a passé un bon moment, ou un film plutôt correct dont on est incapable de pouvoir citer une ligne de dialogue 15 minutes après le générique de fin ? La première adaptation des aventures de Lara Croft rentre clairement dans la deuxième catégorie. Alors oui, Angelina Jolie est parfaite dans le rôle (et la version française a le bon goût de lui attribuer la même voix que dans les jeux vidéo), l'aventure est sympathique, les scènes d'action fonctionnent bien... Mais on n'en garde aucun souvenir une fois le paquet de pop-corn terminé. Il paraît même qu'il a donné lieu à une suite, et à un reboot. Il faudra qu'on vérifie.

Un bon point : le film est pour une fois très fidèle au matériau d'origine (ambiance, personnages), mais finit par aboutir paradoxalement à cette question lancinante : à quoi bon (faire un film reprenant sans rien d'original un univers qui fonctionnait parfaitement en jeu vidéo) ? Une question qui sera poussée à son paroxysme par notre prochain exemple.

"Silent Hill" (2006), l'élève un peu trop appliqué

Contrairement à Paul W. S. Anderson, on n'a aucun mal à croire que Christophe Gans est fan de la série de jeux horrifiques "Silent Hill". Cela transpire dès les premières images du film, avec ses décors aussi distordus et menaçants que les monstres qui y rôdent, son scénario calqué sur celui du premier jeu (la seule liberté que prend le réalisateur, celle de féminiser le personnage principal, est justifiée par un véritable objectif narratif), et sa superbement dérangeante bande-originale (c'est bien simple, il est carrément allé récupérer les musiques du jeu original pour les copier/coller dans le film).

On n'est donc pas surpris en apprenant que le réalisateur français a réussi à convaincre l'éditeur japonais du jeu de lui confier son adaptation en leur expliquant, en vidéo, à quel point sa série était importante à ses yeux, et le soin qu'il mettrait à en retranscrire le moindre détail à l'écran. C'est réussi à 100 %, ce qui est... presque trop. Le film n'apporte pas grand-chose à ceux qui n'ont jamais joué aux jeux, tout en ne convainquant pas totalement les novices, qui perdent avec le passage sur grand écran les délicieux frissons que l'on ne peut avoir que manette en main, en interagissant avec cet univers hostile plutôt qu'en le subissant passivement.

"Doom" (2005), le jeu vidéo en film, mais en jeu vidéo (mais aussi en film)

Ici, pas de problème pour être fidèle au scénario du jeu d'origine : il n'y en a quasiment pas. Grand-père de tout un genre (le FPS, First Person Shooter), "Doom" consiste à parcourir de longs couloirs défouloirs peuplés de monstres, histoire de faire monter son taux d'adrénaline souris en main (ou manette en main, pour certains hérétiques). On lance le film en attendant une succession de scènes d'action... Et pas de chance, le film tente désespérément d'en faire plus, s'embarquant dans une improbable repompe d'"Aliens" (le deuxième film), l'ambiance et le talent en moins. "Doom" le film est d'ailleurs un des meilleurs exemples de ces tentatives malheureuses de plaquer un scénario inutilement complexe sur un univers qui s'en passait très bien en jeu vidéo (on peut citer aussi "Max Payne", "Postal", "Warcraft", "Dead or Alive" ou "Hitman" dans le même esprit).

Pourquoi citer celui-ci plus qu'un autre ? Parce qu'il tente tout de même, dans ses dernières minutes, une expérience assez héroïque, en jetant totalement ce qui reste de scénario par la fenêtre et en proposant une hallucinante séquence calquée sur le jeu vidéo, où l'on vit un long plan-séquence de "tir au monstre" en vue subjective (4 minutes et 30 secondes, quand même). C'est moche, ça fait un peu mal à la tête, mais ça a le mérite d'être courageux.

"Detective Pikachu", celui qui a bizarrement tout compris

Oui, ça fait bizarre à lire (et à écrire), mais ce film de 2019 adapté du phénomène "Pokémon" est peut-être celui qui a le mieux réussi à transformer un jeu vidéo en film agréable à regarder, sans trahir ni son inspiration, ni le public en salles. D'ailleurs, il a récolté 430 millions de dollars en salles (pour un budget de 150 millions), et des critiques correctes, voire enthousiastes.

Pourquoi une telle réussite ? Notamment parce qu'il s'agit d'un film se déroulant dans l'univers d'un jeu vidéo, et pas d'une simple adaptation d'un jeu vidéo. Toute la subtilité repose ici : "Detective Pikachu" propose des personnages originaux, une intrigue originale, et même un genre qui lui est propre (une comédie inspirée du film noir), tout en les intégrant dans l'univers du jeu vidéo, en respectant scrupuleusement ses règles. Résultat : les fans y trouvent leur compte, les autres ne sont pas perdus et peuvent quand même apprécier l'intrigue, bref tout le monde est content.

Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre la même recette pour tenter de réconcilier cinéma et jeu vidéo : à quand une romance enflammée dans le monde de "Zelda", un drame familial dans les rues de "Silent Hill", ou une comédie romantique dans "Grand Theft Auto" ?