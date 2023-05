En Belgique, un projet de loi prévoit 3 ans d'interdiction de manifester, une provocation selon les syndicats

Le climat social se dégrade en Belgique. En cause, un projet de loi qui prévoit une peine d’interdiction de manifester pouvant atteindre trois ans en cas de violences graves lors d’une mobilisation. Le gouvernement défend une loi "anti casseurs", tandis que les syndicats dénoncent une atteinte grave à la liberté de chacun de protester. Une polémique qui s’ajoute aux vives tensions entre les autorités, la direction et les salariés en grève depuis plus de deux mois dans la chaîne de supermarché Delhaize.

Une loi qui ne vise que les casseurs se défend le gouvernement

Pour défendre son projet de loi, le ministre de la justice a fait diffuser devant les députés des extraits d’un journal télévisé, images de vitrines cassées, pluie de projectiles lancés sur des policiers. "Il faut que cela cesse !", martèle Vincent Van Quickenborne. "Nous voulons introduire l’interdiction judiciaire de participer à des rassemblements revendicatifs, non pas pour restreindre le droit de manifester mais pour protéger ce droit contre les casseurs criminels", explique le ministre.

Du côté des syndicats, on s’étrangle. Marie Hélène Ska est la secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), premier syndicat du pays : la portée du texte est dit-elle, beaucoup plus large que cela. Pour elle, ce texte de loi, s’il est voté, est clairement une atteinte au droit de manifester, et pas seulement pour les organisations syndicales : "Demain, dans un comité de quartier, si vous vous mobilisez car vous ne souhaitez pas qu’un poulailler industriel vienne s’installer chez vous, si vous occupez cet espace, alors cela peut être considéré par un juge comme une atteinte à la réputation de l’entreprise qui veut s’installer."

Une attaque de trop contre les droits des travailleurs ?

Pour les trois principaux syndicats belges, c’est une attaque de plus contre le droit des travailleurs. Depuis deux mois, ils dénoncent des atteintes au droit de grève dans le long conflit en cours dans les supermarchés Delhaize : des interventions par exemple de police ou d’huissiers qu’ils estiment injustifiées. Ils appellent ce lundi 22 mai 2023 à manifester à Bruxelles, une manifestation nationale pour dénoncer "les pratiques de dumping social" en cours selon eux dans le groupe Delhaize et contre les "attaques sévères au droit de grève". Chez Delhaize, la contestation trouve son origine dans l’annonce par la direction en mars dernier de franchiser les 128 magasins de l’enseigne.