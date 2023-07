En bord de mer, les prix de l'immobilier augmentent toujours... mais un peu moins

Sur les côtes françaises, les prix augmentent toujours, mais moins qu'avant : +3,4% sur un an en moyenne, soit une hausse qui reste supérieure à la moyenne des logements, mais moins forte que ces dernières années. De fortes disparités subsistent par ailleurs en fonction des régions.

L'accalmie relative des prix vient surtout de la façade atlantique et de la Bretagne, avec une inversion de tendance en 2022 par rapport aux années précédentes, note Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents. "Après la crise sanitaire, on avait vraiment un effet post-Covid qui était très concentré sur l'Atlantique et la Bretagne", explique-t-elle. "Et aujourd'hui, quand on regarde l'Atlantique et la Bretagne, on voit que les prix ont fortement ralenti."

Les prix en Bretagne subissent ainsi une augmentation de "seulement" 2,6 % en un an, contre 14 % en moyenne les années précédentes.

Le sud-est continue à flamber financièrement

Mais la tendance est totalement inverse à l'autre bout du pays, notamment en Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Là-bas, les prix flambent : +6 à +8% de Saint-Jean-Cap-Ferrat à Saint-Tropez, sans que la hausse actuelle des taux d'intérêt n'ait vraiment d'impact. "La clientèle PACA est une clientèle plus internationale et donc moins touchée par les conditions de crise propres à la France et à l'Europe. Et c'est surtout une clientèle beaucoup plus aisée, des personnes qui n'auront pas forcément besoin d'aller demander de l'argent à la banque, et sont donc plus indépendants de ce point de vue."

La Corse présente également une forte hausse des prix : quasiment +13% sur deux ans... Jusqu'à 7.300 euros le mètre carré dans les stations balnéaires les plus cotées de l'île.