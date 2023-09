En Chine, des critiques après un nouveau tour de vis sur les libertés

Le texte élaboré par l’Assemblée populaire nationale (APN) est la première révision majeure depuis 2006 des lois sur la sécurité publique en Chine. Il prévoit de sanctionner tous ceux qui "sapent ou viennent blesser l’esprit de la nation chinoise", par le biais de propos diffusés par exemple sur les réseaux sociaux. De manière plus inattendue, le texte vise aussi des tenues vestimentaires qui seraient jugées préjudiciables aux sentiments de la nation chinoise. La justice pourra alors être saisie. Avec parmi les sanctions possibles, une peine de prison de quinze jours. Pour les étrangers, ce sera un motif d’expulsion du pays.

Nombreuses critiques

Comme le prévoit la procédure parlementaire, les Chinois ont jusqu’au 30 septembre pour donner leur avis sur le projet et ils ne s’en privent pas. Les critiques sont nombreuses sur les réseaux sociaux et plusieurs universitaires ont pris le risque d’exprimer leur désaccord publiquement, estimant que les termes utilisés, trop vagues, pourraient mettre en danger les droits et intérêts des citoyens. L’un de ces universitaires, professeur de droit à l’université de Tsinghua à Pékin, évoque le risque d’abus de pouvoir de la part de la police. L’une de ses collègues professeur de sciences politiques explique que tout cela pourrait conduire à une répression excessive des libertés publiques. Elle appelle l’assemblée à reconsidérer son texte.

Comme on pouvait s’y attendre, une partie des critiques a été censurée sur les réseaux sociaux, mais le message est tout de même bien passé. Une partie des Chinois ne veut pas de ce tour de vis supplémentaire sur la liberté d’expression. L’année dernière, une jeune femme avait été arrêtée dans la ville de Suzhou pour avoir créé des troubles en raison de sa tenue vestimentaire. Elle portait un kimono japonais. Si le nouveau texte est adopté, ce genre d’affaire pourra tomber sous le coup de la loi, pour atteinte à l’esprit de la nation chinoise.