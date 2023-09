En Chine, le café à l'eau-de-vie provoque une frénésie sans précédent

Le lancement du nouveau café à l'eau de vie de la chaine Luckin Coffee est devenu depuis quelques jours l'un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux. Partout en Chine, les clients se bousculent aux comptoirs de la célèbre enseigne, première concurrente dans le pays de l'américain Starbucks, avec près de 11 000 magasins. Les Chinois, grands buveurs de café, veulent à tout prix tester le nouveau produit dont tout le monde parle : celui-ci comprend du lait et surtout du Maotai, une eau de vie à base de céréales, très réputée en Chine où elle est considérée comme la boisson incontournable de tous les banquets officiels.

C'est une véritable frénésie qui est en train de s'emparer du pays. "J’ai bien senti le goût de l’alcool ds la première gorgée" explique une jeune femme dans la file d'attente. "C’est assez drôle comme sensation, le mélange avec le lait. L’alcool est un peu fort, mais ce n’est pas aussi piquant que l’eau-de-vie originale. J’aime bien."

Publicité

Produit épuisé

Ce matin, dans le Luckin Coffee de ce centre commercial du quartier d'affaires de Sanlitun, à Pékin, tous les clients n'ont pas pu être servis. Explication donnée par cette employée : "La vente de ce café rencontre un très gros succès, mais comme le siège ne nous envoie pas beaucoup de matières premières, ça part très vite et c’est rapidement épuisé." Confirmation avec son collègue : "Hier, nous avons vendu 800 tasses de café, aujourd’hui 400 tasses en seulement deux heures. Si vous travaillez à neuf heures, je vous conseille de commander votre café dès 8 h, c’est-à-dire avec une heure d’avance."

La plupart des clients repartent déçus et ne cachent pas leur impatience. "J’ai hâte de goûter ce café", explique une employée du centre d'affaire situé à proximité, "mais je n’arrive pas à l’acheter, c’est toujours épuisé. Et plus j’attends, plus j’ai envie. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Ce mélange café et eau-de-vie est vraiment surprenant, avec deux ingrédients totalement différents. Un qui nous réveille et l’autre qui nous rend pompette. C’est pour ça que je suis très curieuse."

De vifs échanges sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les échanges sont parfois musclés entre ceux qui apprécient cette nouvelle boisson et les puristes du café qui eux ne comprennent pas cet engouement. "Je l’ai acheté seulement parce que je suis curieux", assure un homme d'affaires, "mais je n’en achèterai pas une deuxième fois. L’alcool gâche le bon goût de café, on ne sent plus le café. Pour moi, c’est une boisson, ce n’est pas du café." Même sentiment pour cette femme : "Moi, je n’en rachèterai plus, c'est un mauvais café. La première gorgée avait un goût d’eau-de-vie et ce n'était pas bon. Ce mélange de goûts, je trouve ça dégoûtant".

Les Chinois ont en tout cas une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient friands des nouveautés commerciales. Pour Luckin Coffee, c'est un très joli coup. Rien que sur la première journée de lancement ce lundi, l'enseigne a empoché la somme de treize millions d'euros.