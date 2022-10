En Chine, le grand nettoyage des réseaux sociaux à la veille du congrès du Parti communiste

Lao Dongyan est une habituée des réseaux sociaux. Cette professeur de droit au sein de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin écrit régulièrement sur son compte Weibo, le twitter chinois où elle dispose de prés d’un demi-million d’abonnés. L’enseignante se permet des critiques, par exemple sur la reconnaissance faciale et l’utilisation des données personnelles jugées contraire à la loi. Elle a aussi dénoncé les abus des QR codes sanitaires, utilisées pour suivre les faits et gestes des citoyens.

Les messages soudainement effacés

Lao Dongyan a toujours bénéficié d’une certaines tolérance de la part des autorités, mais le mois dernier a été marqué par un coup d'arrêt radical. Le 15 septembre, à tout juste un mois du congrès, ses abonnées constatent la disparition subite de l’intégralité des messages postés depuis plusieurs années. Lorsqu'on tente aujourd'hui d'accéder au compte Weibo de l'enseignante, seul un gros point d'exclamation est visible, avec la mention "contenu vide".

Publicité

Le contrômle

Le contrôle de l'internet, une pratique assumée

Le lien avec le congrès du Parti communiste n’est évidemment pas exprimé, mais les autorités assument ce genre de pratique de nettoyage des réseaux sociaux. Au mois d'août dernier, le porte parole du bureau d'information de l'état sur internet Niu Yibing expliquait lors d'une conférence de presse : "Depuis le début de l’année, nous avons effectué plusieurs opérations pour traiter la question des désordres des comptes Internet et la violence en ligne. Nous avons nettoyé plus de 20 milliards d'informations illégales et indésirables et près de 1,4 milliard de comptes".

Face à une censure particulièrement efficace certains blogueurs ou dissidents ont décidé d’arrêter définitivement toute expression sur les réseaux sociaux chinois, préférant poster leurs messages sur Twitter ou Telegram, bloqués en Chine, mais accessibles avec un VPN. Un dissident a expliqué à France Inter avoir tenté à plusieurs reprises d'ouvrir de nouveaux comptes, avant de renoncer, car les nouveaux comptes étaient systématiquement effacés.