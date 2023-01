En Chine, les citoyens s'inquiètent du décès de plusieurs célébrités, en pleine vague de Covid-19

Depuis la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires en Chine, le 7 décembre, la Chine est submergée par une vague de Covid qui sature les hôpitaux et les crématoriums. Enfermés dans une bulle sanitaire depuis plus de trois ans, les Chinois n'ont jamais développé d'immunité collective. Alors que les Nations Unies pressent les autorités de communiquer des données fiables sur les décès liés à l'épidémie, les citoyens s'interrogent. Depuis quelques semaines, de nombreuses célébrités, souvent jeunes, décèdent dans des circonstances inconnues.

Chu Lanlan, la mort d'une icône

La mort de Chu Lanlan, figure de l’opéra de Pékin, le mois dernier a provoqué la stupeur en Chine. La chanteuse d’opéra, qui avait performé lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, avait 39 ans. Cette soprane était un trésor du patrimoine culturel chinois et beaucoup de ses fans s’interrogent sur son décès prématuré. A-t-elle succombé au Covid-19 ? Sa famille a confié sa tristesse concernant son départ brutal, mais aucune explication n'a été donnée concernant les causes de sa mort.

Quelques jours avant son décès, c'est Wang Ruoji, ancien joueur de football, qui avait perdu la vie à l'âge de 37 ans. Le soir du nouvel an, la disparition de l'acteur Gong Jintang, le chef de la famille Kangbo, star d’un feuilleton qui a captivé la Chine pendant 20 ans, a également fait pleurer les chinois. Lui avait 84 ans et là encore, aucun détail sur les causes de son décès. Mais sur les réseaux sociaux chinois, beaucoup font le lien avec la vague mortelle de Covid-19 chez les personnes âgées en Chine.

Des acteurs, journalistes et scientifiques disparaissent

La liste s'allonge encore... Ni Zhen, le scénariste "d’Epouses et concubines", considéré par les critiques comme l’un des meilleurs films chinois. Hu Fuming, ancien journaliste et professeur à l’université de Nankin, dont l’article historique publié en 1978 a déclenché un débat national sur la recherche de la vérité, réveillant les Chinois tout juste sortis de la revolution culturelle. 16 scientifiques de renom sont également morts en chine du 21 au 26 décembre dernier, dont Tang Weiguo, originaire de Shanghai et patron de l’une des principales entreprises produisant des millions de tests Covid rapides.

Apres avoir arrêté de publier des chiffres dans la foulée de l’abandon de sa politique "zéro Covid" début décembre, le gouvernement chinois, sous pression de l’Organisation mondiale de la Santé, a transmis jeudi de nouvelles données à l’agence de l’ONU. Ces statistiques témoignent d'une augmentation de plus de 50 % des cas d'hospitalisations la semaine dernière.

Un décompte des décès controversé

Mais les Chinois se méfient des chiffres officiels, comme ce fut le cas quand l’épidémie de Covid est apparue à Wuhan en 2020. Ils soupçonnent le gouvernement de dissimuler la réalité. Récemment, les autorités ont en effet modifié le décompte des décès liés au Covid : désormais, seuls sont comptabilisées les personnes qui ont succombé à une insuffisance respiratoire liée au virus.

Les commentaires, les interrogations, les spéculations circulent donc sur les causes des décès de ces personnalités marquantes du pays. Les critiques montent. Un défi de plus pour le regime de Xi Jinping, qui avait dû faire face en novembre dernier à une vague de contestation inédite depuis 1989, et dont le discours officiel parait de moins en moins credible face à la réalité sanitaire.