En Corée du Sud, les habitants vont automatiquement... rajeunir d'un ou deux ans en 2023

Passer de 30 à 29 ou 28 ans du jour en lendemain ? C'est possible en Corée du Sud. Depuis toujours, le pays a un système de calcul de l'âge spécifique qui vieillit ses habitants. Un bébé naît en ayant déjà un an, et il gagne une année de vie automatiquement au 1er janvier. Une situation qui créait trop de confusion, décidant les députés à adopter une loi pour se caler au système international.

Après des années de débat à ce sujet, Séoul enterrera donc définitivement en juin prochain le système de comptage actuel, sur les papiers officiels, de tous les habitants du pays.

Publicité

Un système ancien et confus

Aujourd'hui, un bébé qui naît en Corée du Sud a automatiquement un an à sa naissance et vieillit d'un an au 1er janvier (et non le jour de sa naissance). Un système de calcul de "l'âge coréen", qui peut donner deux ans, en quelques heures, à un bébé né le 31 décembre. Il aura en effet un an le 31, puis deux ans au premier janvier. De quoi créer la confusion, d'autant que Séoul calcule encore différemment l'âge de ses ressortissants, pour leur accorder le droit de consommer de l'alcool ou de fumer. Pour fixer cet âge légal, le pays décompte cette fois à partir de zéro, mais en gardant la date du 1er janvier.

Autre confusion : pour certains documents médicaux, c'est déjà le système international qui est utilisé depuis les années 60. Une même personne peut donc avoir 30 ans sur certains documents, et 28 ou 29 sur d'autres. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a beaucoup plaidé pour qu'une réforme soit mise en place, évoquant notamment des dépenses administratives et sociales résultant de ces multiples méthodes, donnant un âge différent aux habitants en fonction de l'administration.

Les Sud-Coréens se réjouissent

L'Assemblée nationale a donc adopté, jeudi 8 décembre, une législation qui requiert l'usage du système international de calcul de l'âge pour les documents officiels. Cette décision, qui entrera en vigueur en juin prochain, a été prise pour "résoudre la confusion sociale causée par l'utilisation de divers calculs de l'âge et les effets secondaires qui en résultent", selon un communiqué de l'Assemblée.

Sur Twitter, de nombreux Sud-Coréens se réjouissent de cette nouvelle. "Je rajeunis de deux ans - je suis tellement content", écrit l'un d'eux. "Enfin, je vais récupérer mon âge réel !", se félicite un autre.