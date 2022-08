En Corse, des énormes rafales de vent et des violents orages font trois morts

Trois personnes sont décédées en Corse-du-Sud ce jeudi, à cause des orages et des vents violents qui touchent l'île, selon France Bleu RCFM . Le premier décès a eu lieu dans un camping de Calvi en Balagne après la chute d'un arbre sur son bungalow. Dans un camping de Sagone, un jeune fille de 13 ans est également morte à cause d'un arbre tombé. Une femme de 72 ans est morte sur la plage du Liamone à Coggia après la chute du toit d'une paillotte sur sa voiture. Les pompiers recensent 12 blessés.

Des rafales de vent historiques

Au petit matin, la Corse n’était pas encore en vigilance orange par Météo-France. Elle a finalement été placée en alerte pour toute la matinée. Météo France décrit "de violentes rafales de vent, un foudroiement intense, et une forte activité pluvieuse donnant lieu à des cumuls conséquents en peu de temps". Selon EDF, 45.000 foyers sont privés de courant dans toute la Corse.

Les rafales de vent atteignent des records, jusqu’à 224 km/h d’après Météo France, 206 km/h à l’Ile Rousse, 197 km/h à Calvi, 188 km/h à Bocognano. Dans la ville d’Ajaccio, une rafale de vent à 131 km/h a été enregistrée.

Depuis l’aéroport d'Ajaccio, on peut observer sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux la force du vent, qui balaie tout sur son passage. Des arbres se plient, des objets s'envolent. On dirait qu'il fait nuit.

Des interventions en mer

Une vingtaine d’interventions sont en cours jeudi matin sur l’île de Beauté, pour des "routes encombrées de branches" et "quelques sauvetages en mer de plaisanciers", notamment à Capo di Feno, en périphérie d'Ajaccio. Selon la préfecture maritime, il y a "entre 60 et 70 opérations en cours actuellement en mer ou sur le littoral" corse, dans un "secteur Ouest-Corse, Calvi, Balagne et un peu au Cap Corse".

"Une grande majorité de ces opérations sont pour des échouements, des bateaux retournés ou en perdition, dont le mouillage a rompu", a précisé à l'AFP un porte-parole de la préfecture maritime, en déplorant "plusieurs blessés sur les bateaux" sans qu'il y ait "de pronostic vital engagé".