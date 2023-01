En déplacement en Guyane, Mélenchon reste silencieux sur le retour de Quatennens à l'Assemblée

L’alerte bipe sur les téléphones, il est encore très tôt en Guyane. Les images du retour du député Insoumis Adrien Quatennens à l’Assemblée nationale sont partout. En retrait depuis quatre mois et la révélation de la gifle administrée à son épouse, dans un contexte de divorce conflictuel, le député du Nord siège désormais à la commission des affaires étrangères et pendant quatre mois occupera le bout des bancs de la France insoumise, en député non inscrit.

En déplacement en Guyane, Jean-Luc Mélenchon a forcément vu ces images. Mais il a la tête dans ses fiches et ses chiffres sur la réforme des retraites. Depuis son hôtel de Cayenne où il prépare son émission sur France 2 jeudi 12 janvier au soir, il ne fait aucun commentaire sur le retour d'Adrien Quatennens. Il l’a fait au début, cela lui a été assez amèrement reproché par les siens.

Le souvenir douloureux des tweets polémiques

Le tweet de l’insoumis en chef du 18 septembre , quelques heures après le communiqué du député du Nord reconnaissant une gifle dans un contexte de divorce difficile, saluant le courage d’Adrien Quatennens, a été peu apprécié dans les rangs LFI. De Clémentine Autain à l’eurodéputée Manon Aubry, des voix importantes du mouvement ont poussé pour que l’affaire soit traitée politiquement en laissant de côté l’affect.

"Une gifle est une gifle, nous avons fait campagne sur un féminisme intransigeant. Nous ne devons pas y déroger", avaient-elles fait valoir. Jean-Luc Mélenchon, quelques jours plus tard face à Léa Salamé sur France 2, tentait de parler de "gradation". Nouvelle levée de boucliers. Le groupe des Insoumis s’entendait alors sur une mise en retrait des fonctions de coordinateur d’Adrien Quatennens au sein du mouvement et au Parlement.

"Quels métiers il n'a plus le droit d'exercer ?"

Sa condamnation par la justice à quatre mois de prison avec sursis déclenche donc sa mise au banc du groupe jusqu'en avril, il siégera comme non-inscrit mais le principe de son retour est acté. "On est dans une affaire de divorce compliquée, il a voulu sauver son couple et refusé la bataille de mains courantes avec son épouse. Mais c’est un homme politique et sa parole a été traitée politiquement avec bonne foi par certains, mais aussi instrumentalisée politiquement", explique un proche d’Adrien Quatennens.

D’autres plaident aussi pour le principe républicain et humaniste qui veut qu’un homme qui a payé sa dette judiciaire ait le droit à la réhabilitation. Patrick Proisy, le maire Insoumis de Fâches-Thumesnil sur la circonscription du député du Nord est de ceux-là, il dénonce l’acharnement médiatique et politique dont a été victime selon lui le député. "Il a coché toutes les cases, reconnu les faits, s’est mis en retrait de ses fonctions et de son mandat, accepté sa condamnation et les 4 mois de non-inscrit que le groupe parlementaire a décidé collectivement. Qu’on nous explique maintenant quels mandats, quels métiers il n’a plus le droit d’exercer ?", juge-t-il.

Jean-Luc Mélenchon, qui donc ne twittera pas cette fois, s’exprimera brièvement demain depuis Cayenne sur la question, mais aussi sur d'autres sujets. L’écologie, la situation des outre-mer et, surtout, la mobilisation contre la réforme des retraites.