EN DIRECT - Grèves, manifestations, blocages : les mobilisations du 7 mars minute par minute

C'est un moment de vérité pour l'intersyndicale. Ce 7 mars, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats jouent le tout pour le tout. "C’est la première journée d’une nouvelle phase, avec un nouveau mot d’ordre : mettre le pays à l’arrêt”, ambitionne le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. L'intersyndicale entend durcir le mouvement et prévoit une mobilisation "historique". D'ores et déjà les perturbations sont importantes . Plus aucun carburant ne sort des raffineries françaises depuis mardi matin, 80% des trains sont annulés et de nombreuses écoles fermées. Environ un tiers des enseignants sont en grève, d'après les chiffres du ministère de l'Éducation nationale.

Les responsables des principaux syndicats ont indiqué mardi matin attendre "plus de deux millions" de personnes dans les rues. La CGT prévoit au total 265 rassemblements. Les services de renseignement anticipent entre 1,1 et 1,4 million de participants mardi, dont 60 à 90.000 à Paris.

Les principaux responsables des syndicats en tête de cortège à Paris, le 7 mars. © Maxppp - Julien Mattia

14h50 : près d'un agent sur quatre en grève dans la fonction publique d'État

Selon le gouvernement, près de 25% des fonctionnaires d'État ne se sont pas présentés à leur poste de travail mardi pour protester contre la réforme des retraites.

14h25 : des affrontements à Rennes et à Lyon

Selon les syndicats, 40.000 manifestants ont marché contre la réforme des retraites à Rennes. Des vitrines du centre historiques ont été brisées. Des poubelles ont brulés place Saint-Anne. Elle a été évacuée par les forces de l’ordre avec du gaz lacrymogène.

Des heurts ont aussi éclaté en marge du cortège lyonnais. Les forces de l'ordre ont été pris pour cible, visés par des projectiles. "Des individus cagoulés commettent des dégradations contre les commerces situés cours Gambetta", écrit la préfecture . Des casseurs ont détruit des vitrines. La police a riposté avec des canons à eau.

14h05 : le cortège parisien s’élance

Dans la capitale, les manifestants ont commencé leur marche depuis le boulevard Raspail à 14h05. Ils rejoignent la place d'Italie à 19 heures, en passant par le boulevard du Montparnasse, le boulevard de Port-Royal et l'avenue des Gobelins. La préfecture de police de Paris précise qu'à 14h, 3.700 contrôles ont été effectués et que six personnes ont été interpellées notamment pour port d'arme prohibé.

Une partie du cortège parisien, bien fourni, le 7 mars 2023 © AFP - Alain Jocard

13h35 : 400 lycées mobilisés selon un syndicat

D’après la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), 400 lycées sont mobilisés contre la réforme des retraites, avec des blocages ou des mouvements de protestation. "Les lycéen.nes font pleinement partie de la lutte", se réjouit le syndicat sur Twitter.

12h58 : "Une mobilisation historique", "plus forte" que celle du 31 janvier, selon Laurent Berger

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a salué à la mi-journée une "mobilisation historique", "plus forte" que celle du 31 janvier, lors de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. "Il y a beaucoup plus de monde dans les cortèges", a assuré le responsable syndical à Paris depuis le boulevard Raspail où doit s'élancer la manifestation à 14h.

Son homologue de la CGT est sur la même longueur d'onde, "c'est la plus grande mobilisation depuis le début du conflit, a déclaré dans le cortège parisien le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, la colère est toujours aussi forte".

12h50 : 39% de grévistes à la SNCF, d'après une source syndicale

À midi, le taux de grévistes à la SNCF atteignait 39%, selon une source syndicale à l'AFP. Soit 7 points de moins que lors de la première journée de mobilisation le 19 janvier (46%), mais 3 de plus que pour celle du 31 janvier (36%). Dans le détail, 76% des conducteurs sont en grève, 55% des contrôleurs. 80% des TGV Inoui et Ouigo étaient annulés, ainsi que presque tous les Intercités.

Des femmes en figure de proue du cortège à Marseille © AFP - NICOLAS TUCAT

12h05 : Des coupures d'électricité à Périgueux et Boulogne-sur-Mer

Dans le centre-ville de Périgueux, des habitants, commerces et administrations se sont retrouvés sans électricité pendant une demi-heure, entre 10h et 10h30 ce mardi, après une coupure "ciblée" revendiquée par la CGT Énergies 24. Le palais de justice a dû être évacué. Enedis dénonce un acte "illégal".

Deux coupures d'électricité "sauvages" imputées à des grévistes et visant la zone portuaire de Capécure et une zone commerciale ont affecté mardi matin jusqu'à 4.000 usagers à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a indiqué Enedis à l'AFP. Dans la Drôme, 2.800 clients d'Enedis ont été privés d'électricité dans plusieurs communes autour de Saint-Vallier ce matin. "L'entreprise suspecte un acte de grève illégal et sauvage. Un poste source pourrait avoir été déconnecté", écrit France Drôme Ardèche .

11h50 : Des cortèges fournis à Bayonne, Toulon, Saint-Étienne ou Pau

De nombreux rassemblements ont eu lieu ce mardi un peu partout en France. "Macron borné, pays bloqué", lit-on sur la pancarte brandie par un manifestant à Albertville (Savoie). "Énormément de monde à Bayonne", observe un journaliste sur place.

À Pau, le cortège est parti de la place Verdun "noire de monde", constate un reporter de France Bleu.

11h43 : Le Musée d’Orsay, le Château de Versailles et la Tour Eiffel fermés

La grève provoque aussi des perturbations dans les lieux culturels parisiens. Ainsi, le château de Versailles a annoncé sa fermeture ce mardi matin pour toute la journée "en raison d'un mouvement social national". Idem pour le Musée d’Orsay. La Tour Eiffel n’accueillera pas non plus de visiteurs mais le parvis reste toutefois ouvert, précisent les responsables du monument sur son site internet .

11h35 : 35% de grévistes dans l'enseignement primaire, 30% dans le secondaire, selon le ministère

Plus d'un tiers (35,35%) des enseignants du primaire sont grévistes, annonce le ministère de l'Éducation nationale. Ils sont 30,09% dans le secondaire. Mardi soir, les syndicats annonçaient une mobilisation suivie par près de 60% des professeurs.

11h03 : Plus de 600.000 récoltés par la CGT dans la caisse de grève

C’est l’une des ressources pour tenir dans la durée contre la réforme des retraites et soulager le portefeuille des grévistes : les caisses de grèves et les cagnottes. Sur Twitter mardi matin, la CGT annonce avoir collecté 600.000 euros pour soutenir les grévistes : "Quel beau symbole en ce 7 mars !"

10h45 : Le Vieux-Port noir de monde à Marseille

La manifestation marseillaise s'est élancée ce mardi matin. Fin janvier, plus de 200.000 manifestants avaient défilé, selon la CGT. Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon fait partie du cortège. Face "à la situation de blocage" sur le projet de réforme des retraites, Emmanuel Macron doit "trouver une sortie par le haut", "ou bien une dissolution" de l'Assemblée nationale, "ou bien un référendum", estime le leader LFI. La CGT revendique 240.000 manifestants.

Jean-Luc Mélenchon dans le cortège marseillais © AFP - Nicolas Tucat

10h : Le #BlocusChallenge suivi sur les réseaux sociaux

Des dizaines de photos et de vidéos sont publiés sur les réseaux comme le souhaitait le député LFI Louis Boyard . Il a provoqué un tollé lundi avec son appel les lycéens et étudiants à bloquer leurs établissements mardi contre la réforme des retraites et à envoyer leurs "plus belles photos".

Au lycée Faidherbe de Lille, des lycéens et étudiants tentent de bloquer l'entrée de l'établisseemnt depuis ce matin.

9h30 : Les raffineries en grève et bloquées

Les sept raffineries et bioraffineries en activité en métropole sont en grève ce mardi matin. Les expéditions de carburants sont bloquées à la sortie de "toutes les raffineries", affirme la CGT. Les raffineries de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos sont concernées par le mouvement social. Nos journalistes sur place font état d'une baisse de la production et de la distribution. Pour l’instant, ce blocage ne crée pas de pénurie dans les stations-services, mais une prolongation pourrait y conduire.

8h30 : Philippe Martinez appelle la jeunesse à "rejoindre les cortèges" pour peser face au gouvernement

"L’objectif, c’est que le gouvernement retire son projet de réforme", a répété le secrétaire général de la CGT sur franceinfo, estimant qu’Emmanuel Macron, par l’absence de "qualité d’écoute", "provoque" le mouvement social actuel. Philippe Martinez a du même coup fait un appel du pied aux jeunes, les invitant à "amplifier le mouvement". "C’est leur avenir qui est en jeu", a souligné le patron de la CGT.