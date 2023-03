EN DIRECT - Retraites : la 9e journée de mobilisation, minute par minute

Neuvième round. Les syndicats organisent ce jeudi 23 mars une neuvième journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites, convaincus que "l'entêtement" du président de la République va renforcer la détermination des opposants. Cette journée est la première organisée au niveau national après l'adoption de la loi via l'arme constitutionnelle du 49.3. La RATP et la SNCF ont annoncé un trafic fortement perturbé, et le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, plus de 60% d'enseignants en grève dans les écoles. Les renseignements attendent plus d'un million de personnes dans la rue partout en France. Suivez cette journée en direct.

11:30 : Tensions entre forces de l'ordre et manifestants à Lorient

À Lorient, des dizaines de manifestants protestent contre la réforme des retraites. Un feu s'est déclaré aux abords de la sous-préfecture, selon le militant écologiste Clément Sénéchal. Des manifestants lancent des projectiles sur les forces de l'ordre, ceux-ci font usage de gaz lacrymogène.

La gare est par ailleurs bloquée par des manifestants et des militants syndicaux.

11:26 : 21,41% d'enseignants grévistes, selon le ministère de l'Education

La neuvième journée d'action contre la réforme des retraites se traduit par un taux d'enseignants grévistes de 21,41%, dont 23,22% dans le primaire et 19,61% dans le secondaire (collèges et lycées), selon les chiffres du ministère de l'Education.

Ces taux sont en-deçà de ceux des syndicats : le Snuipp-FSU, première organisation dans les écoles maternelles et élémentaires, évalue qu'entre 40 et 50% des professeurs du primaire sont en grève et le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a donné jeudi un taux de 50% de grévistes chez les professeurs et autres personnels de l'éducation.

11:17 : l'Aviation civile demande d'annuler 30% des vols à Orly vendredi

La Direction générale de l'Aviation civile demande aux compagnies d'annuler à nouveau 30% de leurs vols à Paris-Orly vendredi et 20% dans les aéroports de Marseille-Provence, Bordeaux et Lyon, en raison de la grève de contrôleurs aériens. Le trafic aérien sera également perturbé samedi : la DGAC demande aux compagnies de réduire leur programme de vols à hauteur de 15% sur l'aéroport de Paris-Orly et de 20% sur les sites de Marseille-Provence, Bordeaux et Lyon.

11:10 Jean-Luc Mélenchon appelle les manifestants "à ne pas se laisser intimider d'aucune façon"

"La première consigne c'est que chacun et chacune garde son sang-froid mais ne se laisse intimider d'aucune façon", a lancé Jean-Luc Mélenchon jeudi à Marseille, dénonçant un Emmanuel Macron jouant "la stratégie de la paralysie, de la provocation et du chaos".

Le groupe parlementaire de la France insoumise-NUPES publie par ailleurs une carte des lieux où les députés participeront aux manifestations.

10:50 : Des centaines de manifestants sont réunis à Agen (Lot-et-Garonne)

Le rassemblement a débuté à 10h à Agen. Des fumigènes ont été allumés, et les camions d'Enedis arrivés sur place ont été accueillis sous les applaudissements, selon nos confrères de Sud-Ouest.

10h24 : Plus 400 lycées bloqués, d’après la FIDL (Fédération indépendante et démocratique lycéenne)

Dans un communiqué, le syndicat lycéen FIDL dénombre 400 lycées bloqués ce jeudi en protestation contre la réforme des retraites. "Le mouvement lycéen est voué à s’intensifier sur les prochaines semaines", ajoute la FIDL.

10h20 : l’intervention d’Emmanuel Macron mercredi sur TF1 et France 2 a rassemblé 10 millions de téléspectateurs

Selon les chiffres de Médiamétrie, 10 millions de téléspectateurs ont suivi mercredi l’intervention d’Emmanuel Macron à 13h sur TF1 et France 2, dont 1,1 million dans la tranche d’âge des 25-49 ans. L’interview retransmise sur les deux chaînes a réalisé 67% de parts d’audience. Au total, 6,1 millions de téléspectateurs ont suivi l'interview sur TF1 et 3,9 millions sur France 2.

10:00 : L'accès en voiture au terminal 1 de l'aéroport de Roissy est bloqué

La CGT Roissy-Charles de Gaulle indique bloquer le terminal 1 de l'aéroport. "On va passer en force", écrivent les manifestants sur Twitter. Paris Aéroport confirme : "les accès routiers aux abords du terminal 1 sont actuellement perturbés". Pour se rendre à l'aéroport en voiture, voici les indications données : "stationnement possible aux parkings PX et PR, puis empruntez CDGVal pour rejoindre le terminal 1".

9h31 : 846 kilomètres de bouchons cumulés relevés ce matin

Bison Futé a relevé un niveau "inhabituel" d’embouteillages ce matin, avec 846 kilomètres de bouchons cumulés à 7h45. Cela reste inférieur à la précédente journée de mobilisation, le 15 mars dernier (1046 kilomètres).

8h45 : Marie Buisson appelle à "amplifier le rapport de force"

"On va continuer à se mobiliser" et à "amplifier le rapport de force" avec le gouvernement, déclare sur franceinfo, Marie Buisson, secrétaire générale de la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture à la CGT. "On n'ira pas s'asseoir autour d'une table avec des gens qui se moquent de nous", poursuit-elle, estimant que mercredi lors de son interview à la télévision, Emmanuel Macron "s'est moqué de nous et a marché sur les organisations syndicales".

8h30 : Laurent Berger dénonce sur RMC "deux contre-vérités" du président de la République.

Le secrétaire général de la CFDT estime qu'"il y a dans le pays une cassure démocratique". Il dénonce de nouveau "deux contre-vérités, pour rester poli et ne pas dire deux mensonges", de la part du président de la République. Au congrès de la CFDT, "c'est faux, je n'ai pas été mis en minorité." "La deuxième contre-vérité c'est de dire qu'il n'y a pas eu de proposition alternative. À nous on dit ça ?" Mercredi soir sur France Inter , il avait déjà dénoncé un "mensonge". "On attendait un apaisement, une volonté de sortir de cette zone de conflictualité."

8h12 : 1 TER sur 3 en circulation, la moitié des TGV supprimés

Les transports sont encore une fois fortement perturbés, pour cette 9e journée de mobilisation. La SNCF n’est en mesure de faire rouler qu'un TER sur trois, et seulement la moitié de ses TGV. Le détail des perturbations dans les transports est à retrouver ici .

7h50 : Olivier Dussopt se dit "serein et attentif à ce qu'il se passe aujourd'hui"

Le ministre du travail Olivier Dussopt est invité de RTL. Il se dit "serein et attentif à ce qu'il se passe aujourd'hui", dans le pays. Il estime qu' "il ne faut pas être dans le déni, à l'issue d'une mobilisation comme celle-ci, il ne faut pas penser qu'on va effacer les choses. Il y a un désaccord qui va persister sur l'âge de départ à la retraite. Mais il y a des sujets nombreux qui vont permettre de renouer un dialogue."