EN DIRECT - Une France ingouvernable ? Réactions et décryptage, au lendemain des élections législatives

Un président isolé. Emmanuel Macron se retrouve au centre d'un paysage politique sens dessus dessous, avec une Assemblée fragmentée, sans majorité claire au sein de laquelle son camp recule fortement, tant au profit de la gauche que de l'extrême droite. A l'issue du second tour des législatives dimanche, les candidats macronistes "Ensemble !" remportent 245 sièges, devant la coalition de gauche Nupes et ses alliés (131 sièges) et le RN qui réalise une percée historique (89 sièges).

Le chef de l'Etat a perdu la majorité absolue (établie à 289 sièges sur 577) qui, pendant cinq ans, avait voté tous ses projets pratiquement sans discuter. Il hérite à la place d'une Assemblée nationale où à défaut de majorité, vont siéger deux oppositions puissantes qui lui sont résolument hostiles. Conséquence : deux mois après sa reconduction à l'Elysée, le mandat du président vacille déjà, ses projets de réforme, dont les retraites, aussi. Et la France avance politiquement en terre inconnue.

14h - Les Républicains se réunissent en Conseil stratégique

Le parti va notamment évoquer son positionnement à l'Assemblée, après avoir obtenu 63 sièges de députés. Si la présidence de LR insiste sur le fait qu'il s'agira d'un groupe dans l'"opposition", des voix discordantes se sont faites entendre, comme celle de Jean-François Copé, qui a répété son idée d'un "pacte de gouvernement" avec Emmanuel Macro. Il estime qu'"il appartient à la droite républicaine de sauver le pays". La présidente des Pays de la Loire Christelle Morançais a elle aussi appelé à "bâtir avec Emmanuel Macron un contrat de gouvernement". Quant à Aurélien Pradié, il a déclaré : "on ne sera pas une opposition bête et méchante mais il n'y a aucune raison qu'on aille sauver la peau d'Emmanuel Macron".

13h - Emmanuel Macron déjeune avec Elisabeth Borne

Le président de la République s'entretient à la mi-journée avec la Première ministre, notamment au sujet de sa démission, selon France Info. La démission du chef du gouvernement est une tradition après les législatives. Le patron du MoDem François Bayrou et l'ex-Premier ministre et patron d'Horizons Edouard Philippe, tous les deux soutiens de la majorité, sont également présents à ce déjeuner.

La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, première force d'opposition, annonce sur Twitter qu'elle compte déposer une motion de censure contre le gouvernement le 5 juillet à l'Assemblée, le jour où la Première ministre Elisabeth Borne doit faire une déclaration de politique générale devant les députés. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, affirme toutefois sur France info que ce souhait de la France Insoumise "n'est pas une position commune" de toutes les composantes de la Nupes "à ce stade".

Principal outil de contrôle du gouvernement par les députés, la motion de censure doit être signée par au moins un dixième d'entre eux (58 élus). Si elle est adoptée à la majorité absolue (289 députés), la Première ministre doit présenter la démission de son gouvernement.

09h20 - Le Pen ne reprendra pas la tête du RN

Marine Le Pen a annoncé lundi depuis son fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) qu'elle ne "reprendrait pas la tête" de son parti, le Rassemblement national, pour se consacrer à la présidence du futur groupe RN à l'Assemblée nationale. "Je me concentrerai sur la présidence de ce très grand groupe", a déclaré la finaliste d'extrême droite à la présidentielle, qui s'est dite "surprise" par le nombre de députés RN - 89, un record - élus dimanche soir au second tour des législatives, alors qu'elle en espérait environ 60.

08h30 - Aliot prône un "gouvernement d'union nationale"

08h20 - "Ça va être compliqué", concède Olivia Grégoire

"Ma hantise, c'est que ce pays soit bloqué", s'est inquiétée Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement invitée lundi de France Inter . Le travail parlementaire "va être compliqué", il va falloir "de l'imagination, de l'audace, de l'ouverture", a-t-elle reconnu, mais "on nous trouvera toujours pour essayer d'embarquer, de convaincre, des modérés de nous suivre".

Il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale sur la table du président, "au moment où je vous parle", a précisé Olivia Grégoire. En revanche, un nouveau gouvernement sera nommé "dans les prochains jours" pour remplacer les ministres battus aux législatives. "Elisabeth Borne est réélue comme 12 membres de son gouvernement", malgré son "faible score" et "elle demeure une Première ministre qui, elle, a eu le courage de se présenter aux urnes", a-t-elle estimé, soulignant que Jean-Luc Mélenchon ne s'était pas représenté .

07h50 : "Il faut un inter-groupe cohérent", estime Corbière

"Nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, la première force d'opposition indiscutablement", a assuré Alexis Corbière, réélu député Nupes (LFI) de Seine-Saint-Denis, invité de France Inter lundi matin . Si la Nupes décroche plus de 130 sièges, le parti d'Alexis Corbière, la France insoumise seule, arrive derrière le camp de Marine Le Pen, le RN qui, sans aucune alliance, devient le premier parti politique d'opposition de l'Assemblée avec 89 élus.

Le député, qui juge par ailleurs la première ministre Élisabeth Borne "disqualifiée" et appelle à son départ, demande à ses collègues de "travailler à construire un inter-groupe cohérent" avec l'ensemble des candidats de la Nupes, écologistes, communistes, socialistes et insoumis. "Ce serait une folie de se diviser alors que nous nous sommes présentés aux Français sous la même étiquette, ceux qui nous ont fait confiance ne comprendraient pas" poursuit-il. Selon lui, cela ferait "le jeu du RN" et serait "applaudi par la macronie" .

06h53 - Le RN revendique la présidence de la commission des Finances

Le député de l'Oise fraîchement élu et porte-parole du Rassemblement national Philippe Ballard a réclamé que la présidence de la commission des Finances de l'Assemblée nationale revienne à un député du parti de Marine Le Pen. Ce poste "est dévolu depuis une quinzaine d'années au parti d'opposition majoritaire" , a-t-il rappelé sur franceinfo. Or, "nous sommes le premier parti de France" et "le premier parti d'opposition, donc la commission des Finances nous revient" , a-t-il estimé.

Le poste crucial de président de la commission des Finances revient traditionnellement depuis 2007 au groupe d'opposition le plus important. Il était occupé sous la précédente législature par le député LR Eric Woerth - passé au printemps dans les rangs de la majorité macroniste. Au vu des résultats du second tour des législatives dimanche, la désignation du président de cette commission aux pouvoirs étendus devrait donner lieu à une bataille si, comme le RN, LFI la revendique, contre l'avis de la majorité présidentielle. Le vote aura lieu le 30 juin.