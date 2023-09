En Espagne, un homme arrêté après avoir agressé sexuellement une journaliste en plein direct

Un homme a été arrêté à Madrid après avoir agressé sexuellement une journaliste au cours d'un direct à la télévision en lui touchant les fesses, a annoncé la Police nationale. "Un homme arrêté pour avoir agressé sexuellement une reporter pendant qu'elle réalisait un direct à la télévision", a fait savoir mardi la police sur X, anciennement Twitter, montrant un homme menotté de dos escorté par deux agents. Le pays, particulièrement attentif à la question des violences sexistes et sexuelles, vient de traverser plusieurs semaines de polémique autour de Luis Rubiales, l'ex-patron du football espagnol qui a démissionné après avoir embrassé de force une joueuse de la sélection nationale, après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde de football.

Interrompue en plein direct sur le terrain

Les faits se sont déroulés mardi en début d'après-midi au moment de la diffusion sur la chaîne de télévision Cuatro d'un direct de la journaliste, Isa Balado, qui se trouve alors dans une rue de Madrid pour un reportage sur un braquage.

Tandis qu'elle tient son micro face à la caméra, un homme arrive derrière elle dans le champ et s'autorise à la toucher en posant sa main sur ses fesses .

Publicité

La jeune femme lui demande alors de la laisser travailler. En plateau, le présentateur, un collègue de la journaliste, intervient : "Pardon Isa, je t'interromps, mais il t'a mis une main au cul là ?". Il réclame de pouvoir parler à l'homme en question : "Passe-moi cet imbécile", lance-t-il. La journaliste confirme le geste et s'adresse de nouveau à l'agresseur pour lui enjoindre de la laisser travailler. La caméra montre alors l'homme, qui porte des lunettes de soleil et qui se défend de lui avoir touché les fesses. Tandis qu'elle lui demande de quitter les lieux, l'individu lui caresse les cheveux avant de partir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Cet imbécile te touche le cul en direct!"

En plateau, pendant que la jeune femme se confond en excuses, le présentateur ne décolère pas et déclare : "Nous l'avons filmé (...). Tu n'as pas à être désolée toi. Tu fais ton travail et arrive cet imbécile qui te touche le cul en direct sans aucun droit." La télévision a dit sur son site internet avoir appelé la police. L'homme a finalement été arrêté à Madrid, a annoncé la Police nationale sur Twitter.

Pour l'un des journalistes stars de la chaîne, Diego Losada , très célèbre en Espagne, "agresser Isa, c'est comme agresser n'importe lequel d'entre nous. Dans une société que nous voulons meilleure, cela ne peut plus se passer comme ça, ce sentiment d'impunité ne peut plus exister". La ministre par intérim de l'Égalité Irene Montero a pour sa part écrit sur X : "Les attouchements non consentis sont des violences sexuelles et nous disons assez à l'impunité."

En pleine "affaire Rubiales"

Depuis trois semaines, l'Espagne est agitée par l'affaire du président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales qui a démissionné à la suite de son baiser sur la bouche et par surprise donné à la joueuse Jennifer Hermoso après le sacre mondial de la "Roja" féminine. Luis Rubiales est convoqué ce vendredi à par un juge d'instruction "pour être entendu en tant qu'inculpé" et répondre aux accusations d'"agression sexuelle" portées à son encontre.