En Europe, les températures ont augmenté deux fois plus vite que la moyenne mondiale en 30 ans

Selon le rapport de l' Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l'état du climat en Europe, réalisé avec le service Copernicus de l'Union européenne sur le changement climatique, les températures ont augmenté deux fois plus vite que dans le reste du monde ces 30 dernières années en Europe. Il a été rédigé sur la base de données de 2021, comme la hausse des températures, l'évolution des régimes de précipitations et le recul de la glace et de la neige.

Selon le rapport, "les températures en Europe ont augmenté de plus du double de la moyenne mondiale au cours des 30 dernières année". "Il s'agit du réchauffement le plus rapide des six régions définies par l'OMM" , précise son secrétaire général, le Finlandais Petteri Taalas.

Publicité

+0.5° par décennie entre 1991 et 2021

Les températures en Europe se sont considérablement réchauffées au cours de la période 1991-2021, "à un rythme moyen d'environ +0,5 °C par décennie", précise encore le rapport. Résultat, "les glaciers alpins ont perdu 30 mètres d'épaisseur de glace entre 1997 et 2021" . Quand au Groenland, sa calotte glacière fond "et contribue à relever le niveau de la mer". Les glaciers alpins, eux, ont perdu 30 mètres d'épaisseur entre 1997 et 2021.

En 2021, les événements météorologiques et climatiques extrêmes "ont fait des centaines de morts, touché directement plus d'un demi-million de personnes et causé des dommages économiques dépassant 50 milliards de dollars américains", note le rapport de l'OMM. Parmi ces événements climatiques, 84% étaient des inondations ou des tempêtes.

L'Union européenne bonne élève

Toujours selon le rapport qui se base sur les données de l'année 2021, "un certain nombre de pays européens ont bien réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre". C'est le cas, notamment des pays de l'Union européenne, où ces émissions "ont baissé de 31% entre 1990 et 2020". Encore loin, tout de même, de l'objectif de réduction nette de 55% fixé pour 2030. "L'Europe est également l'une des régions les plus avancées en matière de coopération transfrontalière", sur les avancées à mettre en place pour s'adapter au changement climatique. Parmi ces avancées, le continent est "l'un des leaders mondiaux dans les systèmes d'alerte précoce efficaces", avec environ 75% des personnes protégées grâce à eux.

En revanche, l'accord de Paris sur le climat conclu en 2015 fixe pour objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète à un niveau nettement en-dessous de 2°C, et si possible à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle. Mais les engagements internationaux laissent la Terre sur la trajectoire d'un réchauffement de 2,6°C d'ici la fin du siècle, a alerté l'ONU fin octobre.