En Europe, une voiture sur cinq vendue au mois d'août était électrique

La pénurie de composants qui freinait l’an dernier la fabrique de voitures électriques est désormais terminée, permettant la remontée en flèche des chiffres enregistrés par l'association des constructeurs (ACEA) : les voitures électriques représentaient 21% du marché des voitures vendues au mois d’août dernier, soit 787.626 véhicules en Europe (contre 11% de part de marché en août 2022).

A l'exception de Malte (-22,6 %), tous les marchés de l'UE ont connu une croissance à deux ou trois chiffres pour l'électrique, certains ont même dépassé leurs espérances comme l'Allemagne, le plus grand marché en volume, avec une croissance de 170,7 %, ou la Belgique, avec 224,5%.

Un seuil encore jamais atteint de part de marché

Il s’agit surtout de la première fois que cette part de marché franchit la barre des 20% , et qu’elle se place (pour la deuxième fois de l'année) devant le diesel : l'électrique est désormais le troisième carburant le plus plébiscité par les acheteurs de voitures neuves. Dans l’Union Européenne, les ventes de voitures électriques à batterie ont explosé de 62,7 % entre janvier et juin de cette année, et de plus de 118% en un an, avec près d'un million de véhicules neufs enregistrés.

Parmi les pays dans lesquels la part de marché des ventes de voitures électriques a le plus augmenté, l’Allemagne est en bonne place (+37,3%), suivi de la France (+24,3%) et de l'Italie (+ 11%).

Embellie générale sur le marché de la vente auto

Cette remontée en flèche intervient déjà dans un contexte à la hausse des ventes de véhicules en général : sur les huit premiers mois de l'année, la hausse est de 17,9%, avec 7,1 millions de voitures vendues, tout en restant sous les 9 millions de 2019, avant la pandémie de Covid-19. Si l'essence reste le carburant majeur pour les véhicules neufs (33% du marché), le diesel est clairement en baisse (12,5%, contre 16% en aout 2021).