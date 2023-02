En France, les épisodes dépressifs ont explosé de 2017 à 2021, en particulier chez les jeunes

Un jeune sur cinq a connu, en 2021, un épisode dépressif caractérisé (EDC). C'est l'une des conclusions les plus frappantes de ce baromètre santé 2021 , réalisé auprès de plus de 24.000 personnes de 18 à 85 ans, qui s'est intéressé à l'augmentation galopante du nombre de ces épisodes depuis 2017**.** Un EDC est constitué par un symptôme principal (au moins deux semaines consécutives "en se sentant triste, déprimé, sans espoir" ou "en ayant perdu l’intérêt pour la plupart des choses" toute la journée et presque tous les jours) accompagné d'au moins trois symptômes secondaires (épuisement, perte de poids, difficultés à dormir, etc.).

Et ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui les plus concernés : en 2021, 20,8 % des 18-24 ans disent avoir connu un EDC au cours des 12 derniers mois, contre 12,5 % en moyenne pour l'ensemble des personnes interrogées. La proportion diminue d'ailleurs avec l'âge : seuls 3,4 % des 75-85 ans ont ainsi déclaré avoir connu des épisodes dépressifs dans l'année passée.

Publicité

📄 Lire l'intégralité du Baromètre Santé 2021 sur les épisodes dépressifs en France

Le plus inquiétant, c'est que l'augmentation de ces EDC chez les 18-24 est elle aussi sans commune mesure avec celle des autres catégories d'âge : +9,1 % chez les 18-24 ans entre 2017 et 2021, soit plus du double de l'évolution dans n'importe laquelle des autres générations. Et ce, alors même qu'en 2017, la proportion de personnes de 18 à 24 ans ayant connu un EDC était quasi identique aux générations suivantes (11,7 % pour les 18-24 ans, 11,2 % chez les 25-34 ans, 11,7 chez les 35-44 ans). Ils sont donc non seulement plus touchés, mais aussi de plus en plus touchés par ces EDC.

Les EDC plus fréquents chez les femmes, les étudiants et les chômeurs

Tout le monde ne joue pas à armes égales face aux épisodes dépressifs. Le baromètre révèle qu'en plus de l'âge, le genre ou la situation professionnelle jouent un rôle majeur. Ainsi, en 2021, 9,3 % des hommes déclarent avoir connu un EDC : c'est presque le double chez les femmes (15,6 %).

Là aussi, l'évolution n'est pas tout à fait la même, mais est déjà plus similaire : la prévalence d'EDC chez les hommes et passée de 6,4 à 9,8 % (+3,4 points) entre 2017 et 2021, quand elle est passée chez les femmes de 13 % à 16,6 % (+3,6 points).

La situation professionnelle a une influence importante : s'ils connaissent tous une augmentation entre 2017 et 2021, le taux d'EDC chez les personnes interrogées qui sont à la retraite est de 7,5 %, contre 12,6 % pour ceux qui ont un emploi. Des chiffres qui explosent en revanche chez les chômeurs et les étudiants : respectivement 22 % et 20,3 %. Soit le double des EDC recensés en 2010. Les étudiants sont là aussi les moins bien lotis : ils subissent une hausse de 7 points de la prévalence d'épisodes dépressifs caractérisés déclarés en un an.

La situation financière est également un facteur déterminant : les personnes déclarant être "à l'aise" financièrement présentent une prévalence d'EDC de 10,2 %, 17,3 % pour ceux qui disent être "juste", et 24,4 % pour ceux qui disent que leur situation financière est "difficile". Des chiffres qui sont tous en augmentation par rapport à 2017 et 2010.

L'épidémie (et les mesures pour la faire reculer) en cause

Pour le baromètre, cette augmentation particulièrement importante en 2021 a une explication évidente : "Le

stress causé par la Covid-19 et par les restrictions imposées pour la contrôler apparaissent comme des facteurs explicatifs majeurs", explique-t-il. Plus précisément, "l'émergence de la pandémie de Covid-19 a accentué le fardeau lié aux troubles psychiques et notamment aux troubles dépressifs".

Un phénomène que l'on retrouve d'ailleurs au niveau mondial : selon l'OMS, durant la première année de la pandémie, on a pu observer une augmentation de plus de 25 % des cas de trouble dépressif à l'échelle de la planète. Les plus fortes ayant été enregistrées, justement, "dans les lieux fortement touchés par la Covid-19, soumis au confinement et à la diminution de la mobilité humaine, et ayant des taux quotidiens d’infection importants".