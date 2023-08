En France, les ventes de mangas marquent le pas

Naruto, One Piece, Demon Slayer, l'Attaque des Titans : difficile d'échapper à ces monuments de la BD japonaise qui se vendent chaque année à des millions d'exemplaires dans le monde. En passe d'être rattrapée par les Etats Unis, la France reste le second pays consommateur de mangas après le Japon, mais les ventes marquent le pas pour la première fois depuis des années. Selon GfK Intelligence France, moins de 10 millions d'exemplaires ont été vendus au premier trimestre, soit une baisse de 18% par rapport à 2022.

Inflation et surproduction

Depuis plusieurs mois, Christophe Lenain patron et fondateur de la librairie Hayaku Shop, dans le Vème arrondissement de Paris, ressent nettement cette baisse de volumes des ventes. En cause d'abord, la crise du papier, lié à la guerre en Ukraine, qui force les imprimeurs et in fine les éditeurs à augmenter leurs prix. La barre psychologique des 6,99 € a largement été franchie et certains mangas se vendent désormais aux alentours de dix euros. Conséquence, explique le libraire, "alors que le panier moyen se situait à huit mangas et deux autres que l'on n'avait pas prévu d'acheter, les clients se limitent désormais à cinq exemplaires et pas un de plus".

Grande amatrice de manga et étudiante en langue et civilisation japonaise, Emma, 21 ans, confirme être aujourd'hui contrainte à des arbitrages pour assouvir sa passion : "Chaque mois, je dépense entre 100 et 150 euros de mangas. Avec la hausse des prix, je suis obligée d'en acheter trois ou quatre en moins." Elle est contrainte également d'étaler ses achats, quitte à devoir attendre pour découvrir le nouvel épisode d'une série.

Car si les ventes sont en baisse, la production, elle, ne faiblit pas : "Environ 160 nouveautés par mois, c'est de la folie" se désole le libraire Christophe Lenain, qui voit parfois de nouveaux mangas partir au pilon avant même que ses clients aient pu les feuilleter.

Pas d'éclatement de la "bulle manga"

Il faut dire qu'en France, le manga à particulièrement bénéficié de "l'effet Covid" et des confinements successifs. Privés de nombreux loisirs, les Français se sont jetés à corps perdu dans la lecture de ces petits ouvrages, au point que les ventes ont doublé en 2021. En outre, le Pass Culture (récemment élargi aux jeunes de 15 à 17 ans) contribue fortement à la bonne santé du manga en France.

Aujourd'hui, le recul des ventes touche essentiellement les best sellers, locomotives du marché, d'où cette baisse à deux chiffres au premier trimestre. Mais plutôt qu'un éclatement de la "bulle manga", il faut y voir un retour à la normale explique Mathieu Adment des éditions Kana (Naruto, Détective Conan...) l'un des poids lourds du secteur : "18%, c'est effectivement une baisse, mais qui survient après une très forte hausse, à la fois en volume et en valeur. Aujourd'hui, les ventes sont encore quasiment deux fois supérieures à ce qu'elles étaient en 2019, avant le Covid". En France, le manga pèse à lui seul 10% des revenus du secteur de l'édition.