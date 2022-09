En Hongrie, les femmes qui souhaitent avorter devront désormais écouter le cœur du foetus

Les "fonctions vitales" du fœtus doivent être présentées "d'une manière clairement identifiable". En Hongrie, un amendement entré en vigueur ce jeudi modifie le formulaire nécessaire pour procéder à un avortement. Si la formulation du texte peut paraître obscure, ses implications ne font aucun doute : le personnel soignant impliqué dans une interruption volontaire de grossesse devra faire écouter à la femme enceinte les battements du cœur du fœtus, avant de remettre un rapport attestant que cette étape a bien été respectée.

Durcissement des règles

Signé de la main du ministre de l'Intérieur hongrois, Sandor Pinter, cet amendement témoigne d'un durcissement des règles encadrant l'avortement, conformément à la politique nataliste menée par le premier ministre nationaliste Viktor Orban. L'avortement est légal en Hongrie depuis les années 1950, jusqu'à la douzième semaine de grossesse dans la plupart des cas.

Les techniques actuelles permettent de détecter les battements du cœur très tôt dans la grossesse et peuvent fournir "une information plus complète" aux femmes qui envisagent d'avorter, a fait valoir le ministre de l'Intérieur. Dans l'opposition, l'extrême droite s'est réjouie de cette mesure. "Pendant quelques secondes au moins, l’enfant d’âge fœtal pourra se faire entendre de la mère avant que l’avortement ne soit pratiqué", a salué la députée Dora Duro dans un message publié sur Facebook.

"Recul inquiétant"

De son côté, l'ONG Amnesty International dénonce "un recul inquiétant". Cette décision prise "sans aucune consultation" va rendre "plus ardu l'accès à l'avortement" et "traumatisera davantage de femmes déjà en situation difficile", a déclaré à l'AFP le porte-parole Aron Demeter. "Cette obligation n'a aucune utilité médicale et ne sert qu'à humilier les femmes", a réagi de son côté la Fédération internationale pour la planification familiale.

Depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2010, Viktor Orban se campe en défenseur de la famille traditionnelle, offrant subventions et réductions d'impôts aux familles nombreuses, et menant des campagnes anti-avortement. La nouvelle Constitution, entrée en vigueur en 2012, énonce ainsi que la Hongrie défend "la vie du fœtus dès sa conception".