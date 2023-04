En Ile-de-France, la qualité de l’air s’améliore mais la pollution reste à un niveau toxique pour la santé

On respire un peu mieux en Île-de-France. La qualité de l’air s’est légèrement améliorée en 2022, selon Airparif, qui publie son dernier bilan . L’organisme rappelle que les niveaux de pollution observés restent encore loin de respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

D’après les estimations d’Airparif, 7.900 décès prématurés liés à la pollution de l’air auraient été évitables l’an passé "si les concentrations de polluants passaient sous les niveaux recommandés par l’OMS". La pollution de l’air peut provoquer des maladies chroniques graves, comme des maladies cardiovasculaires et respiratoires et des cancers. Douze millions d’habitants d’Île-de-France ont été "exposés à un air dont les concentrations en particules fines et en ozone de basse altitude dépassent les seuils recommandés par l’OMS et 11,5 millions de Franciliens pour le dioxyde d’azote".

Des niveaux de dioxyde d’azote et de particules en baisse

Le nombre de jours de pollution en 2022 n'a jamais été aussi bas : 10 jours, contre 11 en 2021. La qualité de l’air s’améliore grâce à la diminution des niveaux de dioxyde d’azote et de particules. Cette évolution est liée à la météo, "favorable à la dispersion de la pollution de l’air", note le rapport, aux "températures clémentes en période hivernale qui ont limité l’usage et donc les émissions du chauffage". Elle est également due aux réglementations mises en place, qui ont entraîné une "baisse tendancielle des émissions du secteur résidentiel et du trafic routier".

40.000 habitants surexposées

40.000 Franciliens respirent un air "dont les concentrations de dioxyde d’azote dépassent la valeur limite réglementaire française et européenne", contre 60 000 en 2021, rapport AirParif. En revanche, pour la première fois, "aucun Francilien n’est exposé à un air dont la concentration dépasse la valeur limite réglementaire pour les particules PM 10", contre moins de 1.000 Franciliens concernés en 2021. Ces particules, dont le diamètre est inférieur à dix micromètres, pénètrent dans les voies respiratoires, comme le nez et les bronches.

Le point noir en Île-de-France reste l'ozone de basse altitude, polluant de l'air et gaz à effet de serre qui se forme par la combinaison d'autres polluants en présence d'une forte chaleur et d'un fort ensoleillement. Sa présence s'accroît avec le réchauffement climatique.

Bien loin des préconisations de l'OMS

Airparif rappelle également que la réglementation française reste toujours très en dessous des préconisations de l'OMS, révisées en 2021. L'OMS recommande une exposition aux PM 10 ne dépassant pas 15 microgrammes/m3 en moyenne annuelle. Pour les PM 2,5, la limite en moyenne annuelle est fixée à 5 microgrammes/m3.

Par ailleurs, pour le dioxyde d'azote, 40.000 Franciliens restent toujours exposés à un air dont les concentrations dépassent la valeur limite imposée, fixées en France à 40 microgrammes/m3 en moyenne annuelle (10 microgrammes/m3 pour l'OMS).