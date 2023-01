EN IMAGES - 33 photos inédites du ghetto juif de Varsovie retrouvées dans un grenier

Le musée d’histoire juive de Varsovie a présenté mercredi plusieurs images inédites captées lors du soulèvement du ghetto de la capitale polonaise en 1943. Les négatifs ont été découverts dans un grenier. Ces photos ont été prises par un pompier polonais de 23 ans, Zbigniew Leszek Grzywaczewski, au moment où les Nazis écrasaient le soulèvement de 1943. Le ghetto était en flamme, incendié par les Allemands pour faire fuir les insurgés qui s’y cachaient. Les pompiers polonais sont intervenus pour éviter que le feu ne se propage. Ces photos sont très rares, car ce sont les seules, selon le musée, qui n’ont pas été prises par les Allemands pour servir la propagande.

Présentation le 18 janvier par le musée POLIN des négatifs. - Musée POLIN

Des photos inestimables

En tout, 33 photos du ghetto ont été trouvées. "Des photos prises par les Allemands constituent l'essentiel de la documentation photographique de l'Holocauste", ce qui fait qu'"aujourd'hui, nous imaginons le ghetto à travers leurs yeux", a déclaré l'historien de l'Holocauste Jacek Leociak, lors d'une conférence au musée de l'Histoire des Juifs Polin. Du coup, "cette pellicule est un document inestimable, car elle dépasse cette perspective allemande, (...) cette perspective des bourreaux, qui photographiaient les Juifs en tant que victimes déshumanisées, anonymes", ajoute-t-il.

Publicité

"Ce sont les seules photos connues qui ne soient pas prises par les Allemands (dans le ghetto pendant l'insurrection) et qui ne soient pas faites à des fins de propagande", explique Zuzanna Schnepf-Kolacz, une des commissaires de l'exposition.

On ne voit pas les combats sur ces photos. Sur une d'entre elles (photo en tête d'article), prise d'en haut, un groupe de juifs - hommes, femmes et enfants - est escorté par les soldats allemands, armes à la main, vers Umschlagplatz, lieu de départ vers les camps d'extermination. Sur une autre, dans une rue déserte, une fumée épaisse enrobe des bâtiments, des gravats et des câbles jonchent la chaussée. Sur la troisième, des pompiers éteignent les bâtiments en feu. Le tout dégage une ambiance d'apocalypse.

Les photographies trouvées dans un grenier et présentées par le musée POLIN. - Archives familiales de Maciej Grzywaczewski

Des photos exposées en avril à Varsovie

Ces images seront dévoilées au public lors de l’exposition "Autour de nous une mer de feu" au musée de l'Histoire des Juifs polonais de Varsovie, à partir du 18 avril, soit la veille du 80e anniversaire du déclenchement du soulèvement du ghetto. Seules 12 photos de cette pellicule étaient connues jusqu'à présent par une poignée d'historiens, mais uniquement sous forme d'empreintes sur du papier de mauvaise qualité, cadrées étroitement, la pellicule elle-même étant longtemps restée introuvable.

Flammes au-dessus du ghetto de Varsovie après la révolte, avril-mai 1943. - Les archives familiales de Maciej Grzywaczewski, Musée POLIN

Il y a six mois environ, les organisateurs de l'exposition à venir, qui connaissaient ces clichés, ont contacté la famille du photographe, dans l'espoir d'en trouver d'autres. Et c'est le fils de Zbigniew, Maciej, qui a retrouvé la vieille pellicule aux bords endommagés dans un carton oublié depuis des décennies, contenant les archives photographiques de son père, mort en 2003. Les recherches des pellicules sont relatées dans le magazine polonais Newsweek .

Le 19 avril 1943, la police allemande est entrée dans le ghetto, située en plein centre-ville, pour poursuivre la déportation des habitants survivants vers les camps de concentration. Ils sont armés de chars, de lance-flammes, et d’armes lourdes. Mais une centaine d’habitants se révoltent et s’y opposent. Ils tiennent près d’un mois. Le ghetto est incendié, bombardé, puis rasé à la mi-mai. Ces combats restent dans les mémoires car "ce fut le plus grand soulèvement des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et la première révolte urbaine importante contre l'occupation allemande en Europe", selon le Musée de la Shoah des États-Unis .