EN IMAGES - Acclamé, Xi Xinping ouvre le Congrès du Parti communiste chinois et prône l'unité du pays

Dans l'immense Palais du peuple, qui domine la place Tiananmen à Pékin, le président Xi Jinping a ouvert dimanche le Congrès du Parti communiste chinois, qui devrait lui confier un troisième mandat historique. Le dirigeant de 69 ans a réclamé "l'unité" autour de sa direction, et vanté l'ascension de la Chine comme puissance mondiale. Retour en images sur cet événement minutieusement chorégraphié, retransmis et célébré dans tout le pays.

En rouge et or

Une importante présence policière était visible dans la capitale dimanche dès l'aube, alors que les autobus déposaient les participants sur une place pratiquement vide, entourée de drapeaux rouges.

L'imposant Palais du Peuple, desservi par les bus amenant les participants au Congrès © AFP - NOEL CELIS

Des représentants du parti communiste chinois devant le Palais du peuple, à Pékin © AFP - NOEL CELIS

"Longue vie au grand, glorieux et correct Parti communiste chinois", proclame une banderole, dans l'imposante salle du Congrès. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que le président chinois, au pouvoir depuis 2012, se présente sur scène.

Le président chinois XI Jinping, lors de l'ouverture du Congrès © AFP - NOEL CELIS

Après une minute de silence en hommage aux héros du parti, une fanfare militaire entonne l'hymne national.

L'orchestre de l'Armée populaire de libération © AFP - NOEL CELIS

Sous l'emblème du marteau et de la faucille, et devant quelque 2300 délégués, Xi Jinping a livré un discours d'une heure et demie, passant en revue son action des cinq dernières années et détaillant sa vision pour la Chine. Pendant ce temps, les participants prennent des notes, studieusement. Conformément à des protocoles sanitaires stricts, tous les délégués sont masqués, à l'exception du premier rang constitué de hautes personnalités.

Lors de la session inaugurale du 20e congrès du parti communiste chinois à Pékin © AFP - NOEL CELIS

Les hôtesses servent le thé avant l'ouverture de la session inaugurale © AFP - Noël Celis

Au cours de son discours, Xi Jinping a défendu sa stratégie "zéro-Covid", affirmant que celle-ci a permis de sauver des vies humaines. Il est également revenu sur sa campagne anti-corruption qui selon lui a "remporté une victoire écrasante", en éliminant les "graves dangers latents au sein du parti, de l'Etat et de l'armée". Le président chinois a également fustigé les "forces extérieures" se mêlant de Taïwan, île que le régime chinois considère comme faisant partie de son territoire.

Dans une rue de Shanghai © AFP - Hector RETAMAL

Des livreurs suivent sur leur smartphone l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste © AFP - STR

Le discours du président chinois Xi Jinping retransmis dans un restaurant de Hong Kong © AFP - ISAAC LAWRENCE

À Danzhai, dans la province chinoise du Guizhou © AFP - STR

Le congrès se veut une démonstration de l'unité et de la force du parti, avec des délégués soigneusement sélectionnés dans toutes les provinces de Chine. D'ici samedi prochain, ils doivent désigner le nouveau Comité central, sorte de Parlement du parti avec quelque 200 membres, dont le bureau politique et ses 25 têtes est l'instance de décision.

Vue aérienne à Hangzou, dans la province du Zhejiang © Getty - CFOTO/Future Publishing

Des habitants de la province de Guizhou colorent une banderole annonçant la tenue du 20e congrès du Parti communiste © AFP - STR