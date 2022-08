EN IMAGES : Au Royaume-Uni, la Tamise est à sec sur des kilomètres au niveau de sa source

Sur des kilomètres, la Tamise est devenue un chemin d'herbes sèches jonchée de branchages, avec quelques flaques bouseuses de temps à autre. Une situation jamais vue constatée en aval, au sud-ouest de l'Angleterre, là où se trouve la source de ce fleuve emblématique du Royaume-Uni. Le lit de la rivière où la Tamise prend sa source, Infant River Thames, s'est asséché sur plus de huit kilomètres. Sur place, les habitants et les vacanciers suivent le lit du fleuve en espérant trouver de l'eau. Et le choc est rude après un hiver et un printemps quasi sans précédent depuis que les relevés pluviométriques existent.

"On ne l'a jamais vue aussi sèche et vide"

"C'est complètement sec. Il y a des flaques, de la boue, mais pas du tout d'eau qui coule jusqu'ici, nous espérons bien trouver la Tamise en aval, mais jusqu'ici elle a disparu", témoigne un vacancier rencontré par l'AFP dans le village d'Ashton Keynes, à quelques kilomètres de la source. C'est dans cette région au pied des collines des Cotswolds, non loin du Pays de Galles, que le fleuve naît, avant de serpenter sur quelque 350 kilomètres vers la mer du Nord, en arrosant au passage la capitale britannique.

"On n'a pas encore trouvé la Tamise", constate lui aussi Michael Sanders, un informaticien de 62 ans venu avec son épouse arpenter le "Thames Path", sentier balisé qui suit le cours sinueux du fleuve, de sa source jusqu'à son estuaire.

Une voiture est garée au dessus du lit asséché de la rivière Infant River Thames, à Ashton Keynes, le 8 août 2022. © AFP - ADRIAN DENNIS

La carapace d'une écrevisse repose sur le lit asséché de la rivière Infant River Thames à Ashton Keynes le 8 août 2022. © AFP - ADRIAN DENNIS

"On dirait que l'on marche à travers la savane africaine, tellement c'est sec", s'écrie David Gibbons, un retraité de 60 ans qui effectue par étapes avec son épouse et un couple d'amis le chemin, de l'embouchure à la source. S'il s'émerveille de la faune rencontrée en remontant la voie d'eau, il assure en revanche que "ces deux ou trois derniers jours, on n'a pas vu d'animaux parce qu'il n'y a pas d'eau". "On ne l'a jamais vue aussi sèche et vide", renchérit Andrew Jack, fonctionnaire territorial de 47 ans habitant à une quinzaine de kilomètres d'Ashton Keynes, auquel on accède par d'étroites routes de campagne ponctuées de maisons en pierre de taille.

Carol Hill, au fond, regarde le lit asséché de la rivière Infant River Thames, à Ashton Keynes, le 8 août 2022. © AFP - ADRIAN DENNIS

La situation ne devrait pas s'améliorer

Aucun répit n'est en vue dans l'immédiat : l'agence météorologique nationale a émis mardi une alerte orange à la chaleur pour le sud de l'Angleterre et l'est du Pays de Galles entre jeudi et dimanche, avec des températures atteignant 35 à 36 degrés. Les autorités locales multiplient les appels à économiser l'eau, et la compagnie alimentant Londres a annoncé de prochaines restrictions sur la consommation, qui s'ajouteront à celles déjà en vigueur dans une partie du sud du pays.

Le lit de la rivière asséché ici à Kemble, le 8 août 2022. La source de la Tamise s'est asséchée et s'est déplacée à plus de 8 kilomètres. - ADRIAN DENNIS

Andrew Jack, venu en famille se promener le long du lit du cours d'eau où une échelle graduée solitaire n'a plus rien à mesurer, est assez pessimiste sur la suite : "Il y a beaucoup d'Anglais qui pensent 'formidable, profitons du temps' mais cela veut dire que quelque chose a changé, et en mal", déplore-t-il. "Je suis inquiet de voir la situation s'aggraver. Le Royaume-Uni va devoir s'adapter à un climat plus chaud, avec de plus en plus d'étés comme celui-ci."