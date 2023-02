EN IMAGES - De sa construction à sa démolition, comment Le Signal est devenu l'emblème de l'érosion côtière

Il est devenu le symbole de l'érosion du littoral français. Le Signal, immeuble construit il y a 55 ans à Soulac-sur-Mer (Gironde) est désormais en passe d'être complètement détruit. Cette barre d'habitation, menacée par l'érosion de la côte atlantique, a dû être évacuée en 2014, après une série de grandes marées. La destruction de l'immeuble, entamée ce vendredi 3 février, marque la fin de près de dix ans de bataille juridique autour de ce lieu désormais érigé en emblème du réchauffement climatique et de la disparition du littoral atlantique.

1967 : construction du Signal à 200m du rivage

Quatre étages, 78 appartements. À la fin des années 1960 débute la construction du Signal, grand immeuble de bord de place sur la commune girondine de Soulac-sur-Mer. Achevé en 1967, le bâtiment couleur blanc-crème trône sur la dune à 200 mètres environ de l'océan Atlantique. L'immeuble d'habitation fait face à la mer de sable fin, et peut s'enorgueillir d'un accès direct à la plage. À ce moment-là, le bâtiment fait partie d'un grand d’urbanisation côtière de plus d'un millier d'habitations. Mais finalement, le promoteur fait faillite et Le Signal reste le seul immeuble construit, face à l'océan.

Publicité

Dans les années 1990, la municipalité de Soulac-sur-Mer tente avec des travaux de consolider la dune proche du Signal © Maxppp - Fabien Cottereau

2010 : passage de la tempête Xynthia

Dans les années 1990, plusieurs efforts sont faits pour freiner la progression de l'érosion. La commune de Soulac-sur-Mer entreprend la construction de l'épi Barriquand, en déversant un certain nombre de rochers à quelques endroits stratégiques, pour tenter de bloquer le sable sur la plage centrale. Aujourd'hui complètement ensablé, il ne fait plus son œuvre. Mais le Signal fait surtout parler de lui depuis le passage de la tempête Xynthia , dans la dernière semaine de février 2010. Plus longue et plus violente que prévu, la tempête fait encore reculer la dune d'une quinzaine de mètres. L'océan menace de plus en plus la résidence.

Le Signal, menacé depuis des décennies par l'érosion du littoral, voit chaque année l'océan se rapprocher © Maxppp - Laurent Theillet

Janvier 2014 : le bâtiment menace de s'effondrer

Après les tempêtes hivernales de 2014 le recul du trait de côte devient particulièrement inquiétant. La dune, transformée en falaise sableuse, et menace de s'effondrer. Le grand rectangle de béton n'est plus qu'à une vingtaine de mètres des vagues. Un arrêté municipal interdit même le passage du public entre la plage et l'immeuble. Les autorités ordonnent l'évacuation du Signal. Les propriétaires sont obligés de quitter leur logement, mais font face à un vide juridique, car l'érosion n'est pas indemnisée.

Début 2014, après une série de grandes marées et de fortes houles, le Signal menace de s'effondrer © Maxppp - Theillet Laurent

Septembre 2014 : début de la bataille juridique

Contraints de laisser leur logement, les copropriétaires se voient proposer par l'État une enveloppe de 1,5 million d'euros, soit 20.000 euros par logement. Insuffisant selon eux : ils veulent bénéficier du fonds d'indemnisation dit "Barnier", réservé aux risques naturels majeurs mais pas à l'érosion dunaire, pour couvrir le prix d'achat de leur appartement. Cette revendication est portée devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui exempte les collectivités locales et l'État de toute obligation.

Août 2018 : défaite devant le Conseil d'État

Après la cour administrative d'appel de Bordeaux puis le Conseil constitutionnel en avril 2018, le Conseil d'État dit à son tour "non" à l'indemnisation des propriétaires, qui commencent à perdre espoir. Soixante-quinze d'entre eux avaient lancé la bataille, dont beaucoup de retraités. Certains sont décédés depuis.

En 2014, après les tempêtes hivernales, les autorités ordonnent l'évacuation de la résidence Le Signal © Maxppp - Guillaume Bonnaud

Décembre 2018 : les députés valident une indemnisation pour les propriétaires

Quatre ans après l'évacuation du Signal, l'Assemblée nationale vote un amendement au budget 2019 qui permet de débloquer sept millions d'euros en faveur des propriétaires. Le texte prévoit une indemnisation à hauteur de 70% de la valeur originelle estimée du logement. Deux ans plus tard, fin 2020, un protocole "exceptionnel" est signé entre l'État, la mairie de Soulac et la communauté de communes Médoc Atlantique, qui devient propriétaire de l'immeuble en vue de sa destruction.

Février 2023 : le Signal disparaît

Le chantier de démolition de l'immeuble à l'abandon, qui doit durer trois semaines, a été lancé le 3 février. "Un événement triste qui a beaucoup coûté d'un point de vue affectif et patrimonial et, peut-être, porté atteinte à l'image de Soulac à un moment", admet le directeur de Médoc Atlantique, Frédéric Boudeau.