De nombreux blessés lors d'affrontements entre manifestants anti-bassines et forces de l’ordre à Sainte-Soline

Les violents affrontements qui ont éclaté samedi lors de la manifestation contre les bassines dans les Deux-Sèvres ont blessé 24 gendarmes et sept manifestants, selon le ministre de l'Intérieur. "Le bilan est extrêmement lourd", précise Gérald Darmanin. Un manifestant a été "victime d'un traumatisme crânien", et "classé en urgence absolue par le médecin de la gendarmerie", indique la prefecture des Deux-Sèvres. Un gendarme gravement touché a été héliporté.

Un manifestant soigné à Sainte-Soline, lors de la manifestation anti-bassines, le 25 mars 2023. © AFP - Thibaud MORITZ

Des fourgons de police en feu

Selon la députée LFI de Haute-Vienne Manon Meunier, interrogée sur place par l'AFP, deux blessés auraient leur pronostic vital engagé, information non confirmée par les autorités. "J'ai vu au moins 30 blessés mais il y en a plus. Certains avaient perdu connaissance, d'autres avaient la tête en sang. Beaucoup de blessés aux pieds et à la tête", avait indiqué plus tôt Claire Auger, une institutrice qui leur a porté secours.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Le Samu ne pouvait pas venir les chercher. On a vu juste une ambulance. On a sollicité les élus pour qu'ils fassent quelque chose. C'était la panique totale, ça a duré plus d'une heure avant que ça commence à évacuer", a ajouté ce témoin. "Le Samu nous répondait qu'ils avaient ordre de ne pas approcher du site, qu'il fallait qu'on évacue nous-mêmes les blessés jusqu'au village de Sainte-Soline où ils seraient pris en charge", a complété Marc Parenthoën, enseignant-chercheur. Selon la députée LFI, des élus sont partis à pied chercher des voitures pour transporter les blessés.

Sur des images tournées sur place, au moins deux fourguons et une voiture de la gendarmerie sont en flamme, au milieu d’un champ, générant un panache de fumée noire qui s’élèvent dans le ciel. Des milliers de personnes se sont mobilisées malgré l'interdiction du rassemblement, pour protester contre la construction d’une réserve d’eau sur cette commune, destinée à l’irrigation agricole. Plus de 3.000 policiers et gendarmes sont présents.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des tirs de mortiers sur les gendarmes

Dans la matinée, un long cortège d’au moins 6.000 manifestants a défilé selon la police. Les organisateurs annoncent 30.000 participants L’objectif : "Approcher et encercler la bassine pour faire stopper le chantier", a affirmé à l’AFP un membre des Soulèvements de la Terre, un mouvement écologiste. Mais à l’approche du chantier, des affrontements ont éclaté, avec des jets de projectiles et des tirs de mortiers sur les forces de l’ordre. Des détonations ont résonné.

Des manifestants se dirigent vers Sainte-Soline, le 25 mars 2023. © AFP - Thibaud Moritz

Les policiers et les gendarmes ont riposté avec du canon à eau et en lançant du gaz lacrymogène. La Gendarmerie nationale évoque aussi des jets de cocktails Molotov, et qualifie la foule d’"extrêmement violente".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le ministre de l’Intérieur a réagi dans l’après-midi. "A Sainte-Soline, l’ultra gauche et l’extrême gauche sont d’une extrême violence contre nos gendarmes. Inqualifiable, insupportable. Personne ne devrait tolérer cela. Soutien total à nos forces de l’ordre", a tweeté Gérald Darmanin .

Plusieurs blessés parmi les manifestants

On peut voir sur une vidéo des gendarmes rouler à vive allure en quad sur les champs, avec ce qui semble être des LBD dans leurs mains. 15 personnes ont été interpellées depuis hier, dont 12 toujours en garde à vue.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Assez de violences policières à Sainte-Soline ! Assez !", écrit sur Twitter le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. "Sans les BRAV-M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs !" Samedi matin sur France Inter , le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau avait lancé un "message de responsabilité et d’apaisement". Il assure que des armes ont été saisies avant le rassemblement, comme "des machettes et haches".

Contre les bassines, la manifestation tourne à l'affrontement à Sainte-Soline. © AFP - Thibaud MORITZ

Les bassines, une construction qui fait débat

La bassine de Sainte-Soline fait partie d'un ensemble de 16 retenues, d'une capacité totale de six millions de mètres cubes, programmées par une coopérative de 450 agriculteurs avec le soutien de l'État.

Il vise à stocker de l'eau puisée dans les nappes superficielles en hiver, afin d'irriguer les cultures en été quand les précipitations se raréfient, selon un principe de "substitution". Ses partisans en font une condition de la survie des exploitations face à la menace de sécheresses récurrentes. Son coût de 70 millions d'euros est financé à 70% par des fonds publics en échange de l'adoption de pratiques agroécologiques par les bénéficiaires, une vaine promesse selon les opposants qui dénoncent un "accaparement" de l'eau par "l'agro-industrie" et réclament un moratoire sur le projet.