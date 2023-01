EN IMAGES : des bolsonaristes envahissent le Congrès brésilien, le palais présidentiel et la Cour suprême

Comme un air de déjà vu. Deux ans après l'assaut du Capitole américain par des partisans de Donald Trump, des centaines de partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès brésilien, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Ces manifestations interviennent une semaine après l'investiture du président de gauche Lula dont ils refusent l'élection. Une véritable marée humaine de manifestants vêtus de jaune et vert a pris d'assaut les principaux lieux de pouvoir du pays de la capitale.

Sur les réseaux sociaux, on peut voir des vidéos montrant des bureaux de parlementaires détériorés ou des manifestants debout sur les sièges de l'hémicycle de Sénat. Les dégâts semblent considérables, dans ces bâtiments qui sont des trésors de l'architecture moderne et regorgent d'oeuvres d'art. Les médias locaux ont estimé à environ 3.000 le nombre

de personnes présentes lors de ces incidents

La zone près de la Place des trois pouvoirs, où se côtoient le Palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le Congrès, avait été pourtant bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes sont parvenus à rompre les cordons de sécurité. Les policiers, qui semblaient complètement débordés, ont tenté, en vain, de les repousser avec du gaz lacrymogène.

Les partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro organisent une manifestation à l'Esplanada dos Ministerios à Brasilia le 8 janvier 2023. © AFP - EVARISTO SA

Comme on peut le voir sur ces images, des partisans de l'ancien président Bolsonaro attaquent le Congrès national et le Palais du Planalto, à Brasilia. Des fenêtres sont brisées et des salles de réunion sont saccagées.

Lula condamne

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a condamné dimanche l'invasion des lieux de pouvoir à Brasilia par des "vandales fascistes" et décrété une "intervention fédérale" sur les forces de l'ordre pour reprendre en main la sécurité de la capitale. "Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis."

"Cette tentative absurde d'imposer une volonté par la force ne va pas prévaloir. Le gouvernement du District fédéral (de Brasilia) va envoyer des renforts et les forces dont nous disposons sont en train d'agir", a déclaré sur Twitter Flavio Dino, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Samedi, M. Dino avait autorisé le déploiement d'agents de la Force Nationale, une force spéciale de police parfois envoyée dans les différents Etats en cas de menace contre la loi et l'ordre.

Demande d'intervention militaire

"Il faut qu'on rétablisse l'ordre, après cette élection frauduleuse", a dit à un journaliste de l'AFP présent sur place Sarah Lima, ingénieure pro-bolsonaro de 27 ans venue de Goianesia, à 300 km de Brasilia. Lula, 77 ans, était absent de Brasilia dimanche : il s'est rendu à Araraquara, ville de l'Etat de Sao Paulo (sud-est) dévastée par des inondations en fin d'année. Des bolsonaristes manifestaient déjà devant des casernes militaires depuis la défaite de peu du président sortant d'extrême droite face à Lula le 30 octobre.

Ils réclamaient l'intervention de l'armée pour empêcher ce dernier de revenir au pouvoir pour un troisième mandat, après ceux de 2003 à 2010. Certains d'entre eux ont également bloqué des axes routiers pendant plus d'une semaine après l'élection. Jair Bolsonaro, qui n'a jamais félicité Lula de son élection et a boudé son investiture, a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat et se trouve en Floride, aux Etats-Unis. L'investiture s'est déroulée le 1er janvier à Brasilia sans incident majeur, en présence de dizaines de milliers de partisans de Lula.

"La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées ! Le Président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France", a tweeté Emmanuel Macron, en français et en portugais. Selon un communiqué distinct du ministère des Affaires étrangères, "la France condamne dans les termes les plus fermes les violences en cours visant trois institutions de la démocratie brésilienne : le Congrès, la présidence de la République et la Cour suprême".