EN IMAGES - Des manifestations et des incidents partout en France après le rejet des motions de censure

Des centaines de personnes dans les rues et des incidents. L'adoption de la réforme des retraites lundi à l'Assemblée nationale, après le rejet des motions de censures , a provoqué des tensions dans les rues de nombreuses villes de France. Poubelles renversées et brûlées, barricades, jets de projectiles sur les forces de l'ordre, fumigènes, 287 manifestants ont été interpellées en France dont 234 à Paris, selon le dernier bilan de la police. Des rassemblements non déclarés auxquels ont participé majoritairement des jeunes.

Des feux de poubelles et affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu dans les rues de Paris lundi soir après l'adoption de la réforme des retraites. © Maxppp - Le Pictorium/Maxppp

A Paris, plusieurs cortèges

À Paris, quelques centaines de personnes, rejointes par des députés de la France Insoumise (LFI), se sont d'abord rassemblées, non loin de l'Assemblée nationale, Place Vauban dans le VIIe arrondissement. Une manifestation d'abord canalisée par les forces de l'ordre.

Puis, des feux de poubelles et affrontements avec les forces de l'ordre ont été repérés dans le quartier de la gare Saint-Lazare (IXe), autour de la place de l'Opéra, où de nombreux cars de CRS étaient stationnés. Un cortège a ensuite arpenté les rues en renversant des poubelles, suivi par des policiers. D'autres cortèges se sont formés au Châtelet, non loin de l'Hôtel de Ville.

Vers 23 h, la situation s'est tendue brièvement place de la Bastille et dans les rues adjacentes avec des barricades improvisées de poubelles et de palettes de bois enflammées, mais pas de vitrines, ni d'abribus caillassés, à l'exception d'un seul en fin de soirée.

Les manifestations parfois violentes ont eu lieu après l'adoption de la réforme des retraites au 49.3. © AFP - CLAIRE SERIE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Peu après minuit, 234 personnes avaient été interpellées à Paris, selon une source policière. Les manifestants ne cherchaient pas la confrontation avec les forces de l'ordre, mais plutôt à se livrer au jeu du chat et de la souris. Les forces de l'ordre ont utilisé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes. Peu avant une heure du matin, les forces de l'ordre sont intervenus pour faire évacuer la place de la Bastille.

Des tensions à Strasbourg, Lyon, Nantes ou Saint-Etienne

Les mêmes scènes se sont reproduites dans plusieurs grandes villes de France, comme à Strasbourg, où un gros millier de manifestants se sont d'abord rassemblés place Kléber, en plein centre-ville, sifflant et huant le rejet de la motion de censure avant d'allumer des fumigènes et de clamer "nous aussi, on va passer en force". Certains manifestants ont ensuite commis des dégradations : façade de banque caillassée, poubelles incendiées, panneaux publicitaires brisés.

A Strasbourg, plus d'un millier de manifestants se sont retrouvés place Kleber. © AFP - Abdesslam Mirdass / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Même tension à Rennes, déjà secouée par de violentes manifestations ces dernières semaines. Plusieurs centaines de jeunes - entre 300 et 500 selon la préfecture - ont défilé dans le centre-ville aux cris notamment de "49.3, on n'en veut pas", et des barricades improvisées ont été incendiées.

Plus de 500 personnes ont deambule ce lundi soir dans les rues de Rennes pour manifester leur hostilité à la reforme des retraites. Des feux ont ete allumés. © Maxppp - PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/MAXPPP

Selon France Bleu , des milliers de personnes se sont également rassemblées à Lyon, Toulouse ou Nantes. À Toulouse, des centaines de jeunes ont rejoint les syndicats dans les rues dès l'annonce de l'adoption de la réforme. Certains, visages masqués, ont allumé des feux de poubelles.

À Dijon, environ 200 personnes ont manifesté, certains, masqués et souvent cagoulés, scandant : "on déteste la police". La manifestation a été dispersée vers 21 h et la police a procédé à deux interpellations. À Avignon, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans les rues pour une descente au flambeau. À Valence, la circulation a été bloquée. D'autres manifestations ont eu lieu à Périgueux, Amiens, Caen ou encore Saint-Etienne. À Saint-Etienne, la préfecture a recensé quatre interpellations et trois policiers blessés. À Lille, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture, où ils ont sifflé et hué en apprenant le rejet de la motion de censure.

Emmanuel Macron s'exprimera sur les chaînes TF1 et France 2, mercredi lors d'une interview en direct à 13 h.