EN IMAGES - Des militants écologistes perturbent l'ouverture de l'assemblée générale de Total

Ils avaient pris rendez-vous et ils étaient bien présents ce vendredi devant la salle Pleyel à Paris : des centaines de militants écologistes étaient massés dès 6h ce vendredi matin pour perturber la tenue de l'AG de TotalEnergies. Ils répondaient à l'appel de plusieurs ONG et associations, Attac, Greenpeace, Alternatiba ou encore les Amis de la Terre. Ils viennent dénoncer les projets menés par la multinationale, jugés néfastes pour l'environnement ainsi que la hausse de 10% de la rémunération du PDG Patrick Pouyanné, qui doit être votée par l'AG.

Un petit groupe de militants tente de perturber l'accès à la salle Pleyel à Paris, où se tient l'AG de TotalEnergies, le 26 mai. © Radio France - Rémi Brancato

Parmi les manifestants, des membres du mouvement "Scientifiques en rébellion", un collectif de scientifiques engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique qui participe régulièrement à des actions de désobéissance civile.

Publicité

"La science est claire, mais Total continue de l'ignorer", peut-on lire sur cette banderole déployée par le collectif Scientifiques en rébellion. © Radio France - Rémi Brancato

En déplacement en Côte d'Or, Elisabeth Borne a réagit ce matin, estimant que "les militants du climat sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer". Selon la Première ministre, "Total a engagé sa transition sur les énergies renouvelables. Moi je ne peux que l'encourager à accélérer cette transition."

Lacrymos et coups de tonfa

Sur place les militants ont fait face aux forces de l'ordre mobilisées en nombre. Tôt dans la matinée, les gendarmes ont rapidement évacués ceux qui tentaient de bloquer l'accès à la salle, parfois menottés les uns aux autres ou sur des barrières.

Un manifestant évacué près de la salle Pleyel, où se tient l'AG de Total, le 26 mai 2023. © AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Selon le reporter de France Inter sur place, les gendarmes ont ensuite tiré une grenade lacrymogène sur un groupe de militants assis au sol. Une information rapportée également par le journaliste indépendant Clément Lanot, qui suit régulièrement des actions de désobéissance civile.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"On est arrivés pacifiquement les bras en l'air et on s'est pris des coups de tonfas, les lacrymos", témoigne au près de France Inter Antoine, qui faisait partie d'un petit groupe qui a réussi à se faufiler dans la rue. "On est assez surpris de la violence de la police", ajoute-t-il.

Selon la police, quatre personnes ont pour le moment été interpellées, dont le conducteur de ce camion, visiblement venu pour participer à la manifestation selon le journaliste de LCI, Paul Larrouturou.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Du côté des journalistes, la société des journalistes de la chaine LCI dénonce, images à l'appui, le traitement subi par Harmony Pondy-Niaga, journaliste reporter d'images évacuée et projetée au sol par des hommes faisant visiblement partie de la sécurité de l'événement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Très vite les militants pro-climat ont été repoussés d'un bout à l'autre de la rue, les accès à la salle étant protégés par les forces de l'ordre et leurs camions.

Des actionnaires excédés, certains violents

Un actionnaire de TotalEnergies fait face aux militants qui tentent de bloquer l'assemblée général du groupe, le 26 mai à Paris. © AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

200 à 300 personnes étaient attendues en ouverture de l'assemblée générale de TotalEnergies, officiellement ouverte à 10h ce vendredi matin. Certains actionnaires ont eu du mal à accéder à la salle Pleyel, comme cette femme qui a enjambé un groupe de manifestants, filmée par le militant LFI Pierre Joigneaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Certains actionnaires ont été accueillis au son de slogans hostiles, tels que " Assassins ! Criminels ! ". Les participants à l'AG ont parfois eu du mal à garder leur sang froid. Comme cet homme qui a insulté la députée européenne LFI Manon Aubry : "Vous êtes de la merde !", lui lance-t-il à deux reprises.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une fois passé les barrages de manifestants, les actionnaires accédaient à la salle Pleyel, surveillée par des vigiles privés.

L'entrée de la salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de Paris, où se réunit l'assemblée générale de TotalEnergie. © AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

L'assemblée générale s'est ouverte comme prévu à 10h ce vendredi matin. "Nous le regrettons, nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles tant dans l'appel aux forces de l'ordre que d'un contrôle strict d'accès à cette assemblée", a déclaré Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies.

En parallèle ce matin, le groupe d'activistes du climat Extinction Rebellion s'en est pris au siège de Total, la tour située dans le quartier d'affaires de La Défense à l'ouest de Paris. Des militants ont tenté de briser les vitres.