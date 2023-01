Venus de toute l’Europe, environ 15.000 manifestants, selon la police allemande, et 35.000 selon les organisateurs, ont protesté contre l'extension d'une mine de lignite à ciel ouvert. Le site de Lützerath, situé dans le bassin rhénan, entre Düsseldorf et Cologne, doit être rasé pour permettre l'extension de la mine de lignite exploitée par l'énergéticien allemand RWE. Accusé d’être une "bombe climatique", le projet est devenu un symbole de la lutte contre les énergies fossiles. Ce charbon "est nécessaire pour faire fonctionner à capacité élevée les centrales en période de crise énergétique et économiser ainsi du gaz dans la production d'électricité en Allemagne", a écrit le groupe dans un communiqué la semaine dernière.

Des policiers délogent des manifestants près de la mine de Garzweiler, le 14 janvier 2023. © AFP - Aurélien Goubau

Des policiers coincés dans la boue

Sur Twitter, de nombreuses vidéos ont été postées par les militants. Sur l’une d’entre elle, très cocasse, on voit des policiers embourbés, ayant le plus grand mal à s’extraire de ce terrain boueux.

À la fin de la vidéo ci-dessous, on voit un homme déguisé en moine pousser un policier casqué, en tenue anti-émeute, sous les acclamations d'autres manifestants.

Greta Thunberg dans le cortège

Parmi les manifestants, des visages bien connus, comme l'activiste suédoise Greta Thunberg, l’allemande Luisa Neubauer, la belge Adelaïde Charlier et la française Camille Etienne. "900 millions de tonnes de lignite ont déjà été extraits, il reste 280 millions de tonnes sous le fameux village de Lützerath", écrit l’activiste française .

La ZAD presque totalement évacuée

Dimanche, la police allemande a déclaré avoir quasiment fini d’évacuer les militants installés dans une ZAD, dans le hameau de Lützerath. Il reste cependant deux manifestants, terrés dans un souterrain difficile d’accès.

Ces dernières semaines, des arbres ont été abattus, de nombreuses cabanes construites en hauteur par les activistes ont été vidées de leurs occupants, tout comme les bâtiments dans lesquels ils vivaient retranchés depuis deux ans.

Une porte-parole des organisateurs de la manifestation, Indigo Drau, a accusé pendant d'une conférence de presse la police de "pure violence", affirmant que des agents avaient battu "sans retenue" des militants, les frappant notamment à la tête.

La démolition du village de Luetzerath pour faire place à une extension de mine de charbon à ciel ouvert, le 16 janvier 2023. © AFP - INA FASSBENDER

Quelque 70 policiers ont été blessés samedi dans des affrontements avec des milliers de manifestants s'opposant à l'extension d'une mine de charbon dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué dimanche la police allemande. Selon la police, des poursuites judiciaires ont été lancées contre environ 150 personnes.

L'opération d'évacuation à Lützerath est politiquement délicate pour la coalition du social-démocrate Olaf Scholz qui gouverne avec les écologistes, accusés par les activistes d'avoir trahi leurs engagements. Mais le gouvernement juge nécessaire l'extension de la mine pour la sécurité énergétique de l'Allemagne qui doit compenser l'interruption des livraisons de gaz russe, un motif impérieux que contestent les opposants, au nom de la lutte contre les énergies fossiles.