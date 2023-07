En images : des rassemblements devant les mairies partout en France en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses

L'appel à la "mobilisation civique" de David Lisnard, président de l'Association des maires de France (AMF), a été entendu. Citoyens et élus se sont rassemblés à la mi-journée devant les mairies de France en soutien à Vincent Jeanbrun, maire Les Républicains de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Son domicile a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit de samedi à dimanche. Lui n'était pas sur place mais sa compagne, Mélanie Nowak, conseillère départementale et adjointe au maire, s'est fracturée le tibia et est hospitalisée après avoir pris la fuite avec leurs deux enfants.

Discours et "marche solidaire" à L'Haÿ-les-Roses

A L'Haÿ-les-Roses, l'appel au rassemblement était programmé à 15h devant la mairie de la commune de 30 000 habitants. Il a été particulièrement suivi comme l'illustrent ces photos publiées sur le compte Twitter de la ville. Un millier d'habitants étaient présents.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a prononcé un discours dans lequel il a notamment lancé le slogan "Stop, ça suffit !" en réponse aux violences urbaines des six dernières nuits tout en remerciant les élus et habitants présents sur place : "Merci d'être là si nombreux aujourd'hui, merci pour vos marques d'affection, pour ma famille après ces derniers jours qui ont été si terribles. Merci d'être venus dire votre attachement à notre République terriblement menacée" a-t-il déclaré.

Le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, prononce un discours aux côtés de Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France. © AFP - Emmanuel Dunand

Une marche solidaire s'est élancée lundi autour de la mairie de L'Haÿ-les-Roses. © AFP - Emmanuel Dunand

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des rassemblements importants dans les communes touchées par les violences urbaines...

Plus tôt dans la journée, l'appel à la mobilisation a également été très suivi dans les communes touchées par les violences urbaines des six dernières nuits. A Mons-en-Barœul (Nord), 200 personnes se sont réunies devant la mairie incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des riverains ont afflué vers la mairie de Mons-en-Baroeul (Nord) lundi midi. © AFP - FRANCOIS LO PRESTI

A Persan (Val d'Oise), la mairie de cette commune de 12 500 habitants porte encore les stigmates d'un incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi. © AFP - Christine Bertrand Nielsen

Une centaine d'habitants et d'employés de la mairie de Nanterre sont venus apporter leur soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses. © Maxppp - ARNAUD DUMONTIER

Jeanne Barseghian, maire EELV de Strasbourg, s'adresse aux citoyens rassemblés devant la marie. © AFP - Frederick FLORIN

A Paris, Anne Hidalgo, maire socialiste, a condamné "sans aucune réserve les violences comme les atteintes contre les biens et les personnes" et a ajouté : "Pour moi, la République est laïque et sociale, elle est fraternelle, et aujourd'hui nous manquons de social, sans doute de laïcité et beaucoup de fraternité".

Anne Hidalgo, maire PS de Paris, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, étaient présents devant la mairie de Paris. © Maxppp - MOHAMMED BADRA

Marseille, Reims et Toulouse se mobilisent...

A Marseille (Bouches-du-Rhône), ville touchée par les pillages de commerces ce week-end, le maire PS Benoit Payan a rassemblé les élus dans l'hémicycle dans l'hôtel de ville pour exprimer son soutien à Vincent Jeanbrun.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, et Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, étaient entourés de quelque 200 habitants lundi midi. © Maxppp - LAURENT DARD

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin était à Reims en soutien aux maires victimes de violences ces derniers jours. © Maxppp - STEPHANIE JAYET

... mais pas à Martigues

Lui persiste et signe : pas de "mobilisation civique". Le maire communiste de Martigues (Bouches-du-Rhône), Gaby Charroux, a refusé de se joindre au rassemblement républicain estimant que "l'appel au calme et à la dignité est un appel à agir" tout en critiquant la "récupération éhontée" de certains groupes politiques.