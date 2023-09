EN IMAGES - Des villes en partie détruites après le violent séisme au Maroc

Des paysages marocains détruits et tout un peuple dévasté. Plus de mille personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes, selon un bilan provisoire.

L'épicentre de la secousse se trouve dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech. La plupart des victimes ont été recensées près de cet épicentre, dans la région montagneuse du Haut Atlas, une zone difficile d'accès, indiquent les autorités.

La province d'Al-Haouz meurtrie

Dans le village montagneux de Moulay Brahim dans la province d'Al-Haouz, des secouristes étaient à l'oeuvre en milieu de journée, à la recherche de survivants parmi les décombres de maisons effondrées. Non loin de là, des habitants creusent déjà des tombes sur une colline pour enterrer les victimes, selon une équipe de l'AFP sur place.

Des habitants de Moulay Brahim se recueillent auprès des dépouilles de victimes du séisme. © AFP - FADEL SENNA

L'immense tristesse des habitants de Moulay Brahim, qui commencent à enterrer les victimes du séisme. © AFP - FADEL SENNA

Près de l'épicentre, Moulay Brahim fait partie des villes les plus touchées par le séisme. © AFP - FADEL SENNA

Des dégâts à Marrakech, Rabat, Casablanca...

La secousse a aussi été ressentie à Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations. Des milliers de touristes et d'habitants se trouvent désormais sans abri.

Quelques heures après le séisme, certains sortent pour constater les dégâts de leur habitation, au milieu des tas de gravats, de la poussière et de voitures écrasées par des pierres.

À Marrakech, les habitants constatent les importants dégâts causés par le séisme. © AFP - FADEL SENNA

Des milliers de personnes ont passé la nuit dehors. © AFP - FADEL SENNA

Des maisons entières de Marrakech se sont effondrées et d'autres sont largement fissurées. © AFP - STRINGER / ANADOLU AGENCY

La solidarité se met en place

Les secours marocains sont à pied d'œuvre depuis le milieu de la nuit et tentent de se frayer des chemins au milieu des gravats pour accéder aux victimes. De nombreux Marocains se mobilisent également pour donner leur sang.

L'armée marocaine a déployé de son côté "des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres", ainsi que des équipes de recherche, de sauvetage, et un hôpital de campagne dans la région d'Al-Haouz, a rapporté l'agence de presse marocaine MAP.

À Beni Mellal, des habitants donnent leur sang pour aider à secourir les victimes. © AFP - Hamza Motaki / ANADOLU AGENCY

Les secours sont mobilisés, comme ici dans la province d'Al Haouz, pour essayer de sortir des habitants des décombres. © AFP - FADEL SENNA

L'aide internationale se met aussi en place. Plusieurs organisations caritatives françaises ont lancé samedi un appel à la générosité auprès du grand public. Le Secours populaire français a annoncé dans un communiqué qu'il débloquait 50.000 euros issus de son "fonds d'urgence" pour "venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu". La Fondation de France a annoncé de son côté mobiliser immédiatement 250.000 euros. Elle a également lancé un appel à dons pour "renforcer" ses actions, dont la mise à l'abri, ou le soutien psychologique aux victimes.