EN IMAGES - Deux nuits consécutives, on a pu admirer des aurores boréales depuis la France

Pas besoin de rouler jusqu'au Grand Nord. Des aurores boréales sont apparues dans le ciel français dans les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi. Le spectacle, qui illumine la nuit d'immenses draperies colorées, est courant aux latitudes se trouvant au-delà des cercles polaires, arctique et antarctique. Mais il est rarissime en France. Sous nos latitudes, les aurores boréales sont observables environ tous les dix ans, à condition que l'éruption solaire soit suffisamment forte et orientée dans la bonne direction.

Des photographes amateurs aux aguets

Des astronomes amateurs et professionnels étaient aux aguets pour les photographier. Certains ont pu le faire dans le Nord de la France, mais aussi en région Centre, en Bourgogne, en Vendée et jusque dans l'Isère. "Je surveillais depuis quelques jours l'arrivée d'une éruption solaire qui devait impacter la Terre", a témoigné auprès de l'AFP Sylvain Wallart, photographe amateur qui a capturé ce spectacle dans le ciel du nord de la France. "Je suis sorti vers 22h45 [dimanche], j'ai fait une photo, et j'ai eu une aurore boréale".

Un phénomène lié aux éruptions solaires

Une aurore boréale apparaît quand des jets de particules chaudes et magnétiques, générés par ces éruptions solaires, atteignent l'environnement de la Terre. Les flux de particules ionisées projetées à des vitesses colossales frappent alors le champ magnétique terrestre, qui sert de bouclier protégeant la planète.

"Ces particules chargées vont exciter les particules de l'atmosphère, notamment l'oxygène et l'azote, qui vont donner respectivement le vert et le rose" d'une aurore boréale, explique Éric Lagadec, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur (sud de la France).

Le résultat est un spectacle nocturne pouvant durer des heures. Il draine quantité de touristes aux latitudes septentrionales, du nord des États-Unis et du Canada jusqu'aux pays scandinaves en passant par l'Islande.

La lumière du Soleil met seulement huit minutes pour parvenir jusqu'à la Terre mais le flux de particules ionisées associé à une éruption met deux jours pour parcourir cette distance. L'éruption solaire survenue vendredi a donc provoqué les aurores vues dimanche soir.

