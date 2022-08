EN IMAGES - Islande : touristes et habitants se pressent pour voir l'éruption en cours près de Reykjavik

Ils sont nombreux devant la lave pour admirer cet incroyable spectacle et l'immortaliser en photos. Une nouvelle éruption dans une fissure volcanique située dans une vallée inhabitée à une quarantaine de kilomètres de Reykjavik, la capitale de l'Islande, a commencé mercredi. Elle est située à près d'un kilomètre du volcan du Mont Fagradalsfjall, dans le sud-ouest de l'Islande, qui était resté en éruption pendant six mois l'année dernière. L'éruption de mercredi avait été précédée d'une intense activité sismique, avec près de 10.000 secousses enregistrées depuis samedi, dont deux d'une magnitude supérieure à 5.

90 minutes de marche pour accéder au site de l'éruption

Au premier jour de l'apparition de la fissure, le site où elle se déroule, une zone difficile d'accès qui nécessite 90 minutes de marche, avait déjà attiré plus de 1.830 visiteurs, selon les autorités islandaises. Parmi eux, Heather Hoff, une touriste américaine qui a attendu des années pour voir de la lave : "Je devais m'asseoir et pleurer un peu parce que c'est tellement beau, tellement émouvant et c'est comme la puissance brute de notre planète" , a-t-elle raconté.

Des habitants regardent le volcan du Mont Fagradalsfjall en éruption, le 3 août 2022. © AFP - ERNIR EYJOLFSSON/ANADOLU AGENCY

L'éruption dans cette fissure volcanique, à une quarantaine de kilomètre de la capitale Reykjavik, a commencé mercredi 3 août. © AFP - JEREMIE RICHARD

De nombreux touristes et habitants

Parmi les personnes présentes, de nombreux habitants font eux aussi le déplacement. "C'est gigantesque. J'adore. J'ai aussi aimé l'éruption de l'année dernière, surtout au début. Mais celle-ci est spéciale avec la lave et les énormes fontaines qui jaillissent au milieu", explique par exemple Anita Sauckel, une Allemande vivant en Islande. La plupart des personnes qui arrivent sur le site restent un moment pour regarder l'éruption et, bien souvent, la prendre en photo.

Une personne admire le spectacle de l'éruption d'une fissure volcanique, à un kilomètre du volcan du Mont Fagradalsfjall. © AFP - JEREMIE RICHARD

Habitants et touristes se pressent près de l'éruption, qui se trouve à un kilomètre du volcan du Mont Fagradalsfjall, et prennent des photos. © AFP - HARALDUR GUDJONSSON

Seuls les enfants n'ont pas le droit d'aller sur le site

Mercredi, au premier jour de l'éruption, les autorités ont appelé la population à ne pas se rendre sur le site avant qu'une évaluation des risques ne soit menée. Malgré tout des centaines de personnes se sont rendues sur place. Jeudi, la protection civile a indiqué que seuls les jeunes enfants devaient se tenir hors de la zone de l'éruption. Elle peut être dangereuse, puisque les gaz émanant des éruptions volcaniques, notamment le dioxyde de soufre, peuvent être fatals. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé sur sa page Facebook l'Institut météorologique d'Islande, alertant la population.

L'Institut météorologique d'Islande estimait d'ailleurs jeudi la longueur de la fissure à 360 mètres, avec des jets de lave atteignant environ 10 à 15 mètres.

Des touristes venus d'Estonie se photographient devant l'éruption. © AFP - HARALDUR GUDJONSSON

Ils sont plusieurs dizaines à venir regarder l'éruption qui a commencé le mercredi 3 août en Islande. © AFP - ERNIR EYJOLFSSON/ANADOLU AGENCY

Une éruption "bien plus puissante" qu'en 2021

L'écoulement de la lave aux premières heures de l'éruption était estimé à 32 mètres cubes par seconde, selon les mesures faites mercredi par des scientifiques de l'Institut des sciences de la Terre, trois heures et demie après le début de l'éruption. C'est environ quatre ou cinq fois plus qu'au début de l'éruption de 2021. "L'éruption actuelle est donc bien plus puissante", a précisé l'Institut météorologique d'Islande. Selon l'Institut des sciences de la Terre, la lave de la nouvelle éruption a recouvert une zone d'environ 74.000 mètres carrés.

Le Mont Fagradalsfjall appartient au système volcanique de Krysuvik, situé dans la péninsule de Reykjanes, dans le sud de l'Islande. Avant l'an dernier, la péninsule de Reykjanes n'avait plus été le théâtre d'éruptions depuis près de huit siècles mais les spécialistes islandais soulignent que la région est entrée dans une nouvelle période d'activité volcanique.

Sur place, des volontaires informent les passants des dangers que peut représenter cette éruption. © AFP - ERNIR EYJOLFSSON/ANADOLU AGENCY