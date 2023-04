EN IMAGES - "L'A69 ne passera pas" : retour sur un week-end de mobilisation dans le Tarn

Les opposants à l'autoroute A69 Toulouse-Castres voulaient marquer les esprits. Plusieurs milliers d'entre eux se sont ainsi retrouvés ce samedi et dimanche dans le Tarn pour un week-end de mobilisation. Ils ont notamment dénoncé un projet qu'ils jugent contradictoire avec l'urgence climatique et réclamé "moins de goudron", dans une ambiance festive, mais sous haute surveillance. Depuis plusieurs semaines, la contestation se centrait à Vendine, en Haute-Garonne, à la limite du Tarn, où des opposants s'étaient installés dans des platanes pour en éviter l'abattage. Cette fois, le rassemblement se tenait à Saïx, 37 km plus loin.

Les manifestants marchent sur une artère durant le rassemblement contre le projet d'A69. © AFP - Lionel BONAVENTURE

Les manifestants au projet d'autoroute A69 ce samedi à Saïx, dans le Tarn. © AFP - LIONEL BONAVENTURE

Des chapiteaux et des tentes ont notamment été installés

Vendredi, des centaines de militants de diverses régions avaient installé deux chapiteaux, des tentes, un bar et une cantine sur une surface équivalant à une dizaine de terrains de foot. Dansant au rythme des percussions, parfois sous la pluie, environ 8.200 personnes selon les organisateurs, 4.500 selon la préfecture, ont par exemple marché samedi après-midi sur des sentiers et à travers bois, suivant une partie du tracé de la future autoroute.

Un campement avec des tentes a été installé pour l'occasion. Une manifestante y arrive avec tente et panneau "Nous sommes le Peuple" © AFP - Jc Milhet / Hans Lucas

Dans une ambiance festive les manifestants au projet d'A69 se sont rassemblés ce week-end à Saïx, dans le Tarn. © AFP - ANTOINE BERLIOZ / HANS LUCAS

"L'arrêt immédiat du chantier" est exigé

Certains manifestants brandissaient des banderoles : "Moins d'énergie, moins de voitures, moins de goudron" ou "A69, une autoroute en cul-de-sac qui se finira en tête à queue". Organisateurs de la mobilisation, le collectif La voie est libre, Extinction Rebellion, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre (SLT) ont demandé "l'arrêt immédiat" du chantier.

Manifestant avec une pancarte "La 69 autoroute en cul de sac qui finira en tête a queue." © AFP - JC MILHET / HANS LUCAS

Les manifestants un panneau afin de montrer leur opposition au projet d'A69. © AFP - Jerome Gilles / NurPhoto

Lors d'une conférence de presse, les organisateurs ont à nouveau proposé un aménagement de la nationale existante et dénoncé la perte de terres agricoles ou de biodiversité qu'entraînerait la construction de cette portion d'autoroute de 53 km. Dénonçant aussi "une injustice sociale organisée", ils ont déploré le coût du trajet Toulouse-Castres, qui pourrait atteindre 17 euros aller-retour. "Si on veut être cohérent, ce projet doit être abandonné", a pour sa part estimé le député LFI Manuel Bompard, présent dans la manifestation.

Un mur construit pour faire passer un message

Outre une marche, d'autres actions ont eu lieu durant ce week-end. D'ailleurs, à l'entrée du campement installé pour l'occasion, on pouvait voir des pancartes avec le programme. Une table ronde a eu lieu ainsi qu'une "assemblée des luttes", des concerts, "un rugby populaire"...

Accueil du campement avec le programme de ce week-end de protestation. © AFP - Jc Milhet / Hans Lucas

Mais ce n'est pas tout. Samedi, des participants ont disputé une course de "caisses à savon", ou "bolides" allant "le plus lentement possible". Les spectateurs jetaient des peaux de bananes sur le parcours et le dernier arrivé était le vainqueur. Un manifestant s'est d'ailleurs blessé.

Des manifestants participent à une course de caisses à savon alors qu'ils défilent sur une artère lors de la mobilisation contre le projet d'A69. © AFP - Lionel BONAVENTURE

Des bananes ont été jetées sur le sol afin de protester contre le projet d'A69 © AFP - Antoine Berlioz / Hans Lucas

Un mur a également été construit sur la N126 pour symboliser le mur contre lequel le projet de l'A69 va s'écraser, selon les membres des Soulèvements de la Terre, association écologiste. Le message suivant "L'A69 ne passera pas" a été inscrit.

Des manifestants préparent un mur de briques avec ciment sur la voie rapide de Castres, en se passant les parpaings à la main. © AFP - Jc Milhet / Hans Lucas

Des manifestants ont construit sur une artère un mur avec le message ''l'A69 ne passera pas'' lors de la manifestation de samedi. © AFP - Jerome Gilles / NurPhoto

La préfecture "se félicite du respect des engagements pris par les organisateurs"

Globalement, tout s'est déroulé dans le calme. D'ailleurs, le préfet du Tarn "se félicite du respect des engagements pris par les organisateurs et les en remercie." Le parcours a été respecté et il n'y a eu aucun débordement "majeur à déplorer." Au total, deux interpellations ont eu lieu samedi a indiqué la préfecture. Une personne est en garde à vue pour refus d'obtempérer. Un gendarme a été légèrement blessé en marge de la manifestation.

La préfecture ajoute que la RN126 a été dégradée par "200 individus radicaux masqués", en marge de la manifestation. Ils ont notamment déclenché un incendie en brûlant des pneus et de la paille. Des inscriptions sur les panneaux de signalisation, "dont certaines outrageant les forces de l'ordre" ont été constatées. Six drones ont été neutralisés.