Les soupçons étaient forts : Banksy en est bien l’auteur. Sept peintures au pochoir ont fleuri sur des murs de Kiev et ses environs ces derniers jours, rapidement relayées sur les réseaux sociaux. Dimanche, l’artiste britannique avait déjà revendiqué l’une d’elle sur Instagram, peinte sur un bâtiment bombardé de Borodianka, à une soixantaine de kilomètres de la capitale ukrainienne. Cette ville est devenue un symbole de la résistance de l'Ukraine face aux bombardements russes. Jeudi, une vidéo est venue confirmer ce que l’on pouvait imaginer : Bansky a réalisé une dizaine d'œuvres en Ukraine.

Une série dans Kiev et sa banlieue

Dimanche, l'artiste britannique dévoilait sur les réseaux sociaux la peinture d’une jeune gymnaste, tête en bas et marchant sur les mains, réalisée sur les gravats d’un immeuble. La jeune fille semble capable de soutenir l’immeuble éventré. Avec son noir et blanc, le style Banksy est reconnaissable. La légèreté de la scène contraste avec le lieu.

Mais le fantôme du street-art originaire de Bristol ne s’est pas arrêté là. Dans une vidéo d’une minute trente ce jeudi, il dévoile la paternité d’autres œuvres. Parmi celles-ci, une femme en robe de chambre, les cheveux en bigoudis, avec un masque à gaz, brandissant un extincteur. Il y a aussi cette jeune gymnaste avec un ruban de GRS, une minerve autour du cou, sur la pointe des pieds au-dessus d’un trou.

Des images relayées par le gouvernement ukrainien

Une autre peinture réalisée dans les décombres d’un immeuble montre un homme barbu prenant un bain. Lundi, le compte twitter du ministère de la Défense avait aussi relayé une œuvre qui est bien celle de l’artiste. On y voit un judoka mis à terre par un enfant en kimono. On peut deviner que l’homme retourné, le visage caché, évoque le président russe Vladimir Poutine, ceinture noire de judo. Le gouvernement ukrainien a relayé cette photo, avec cette légende : "Nous sommes plus forts que David. Ils sont plus faibles que Goliath."

Dans le centre-ville de Kiev, sur la place de Maïdan, on observe deux enfants utiliser l'un des nombreux pièges à char comme balançoire.

Sur une autre peinture, Banksy semble jouer avec le tag d’un pénis déjà peint sur un mur, en y mettant un camion blindé des forces russes de Wagner. Le dessin initial fait office d’ogive. "C'est un symbole de notre résistance inébranlable", s’est réjoui auprès de l'AFP Oleksi Savochka, un Ukrainien de 32 ans, en voyant la publication. Cette série est la première depuis "A Great British Spraycation", réalisée lors de l’été 2021 , dans l’est de l’Angleterre. Parmi les peintures iconiques, on retient ce rat allongé dans un transat sirotant un cocktail.