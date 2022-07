EN IMAGES : l'impressionnante marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel au Sri Lanka

Les images de cette marée humaine au Sri Lanka font le tour du monde sur les réseaux sociaux avec le hashtag #GotaGoHome. Samedi matin, Gotabaya Rajapaksa, le président en exercice du Sri Lanka a fui le palais présidentiel de Colombo dans la précipitation. A l'extérieur, des milliers de manifestants se sont rassemblés autour du bâtiment pour chasser celui qu'ils tiennent pour responsable de la crise économique. Il a pu être escorté en lieu sûr, mais depuis, les protestataires ont investi toutes les pièces du palais. Une réunion d'urgence a été convoquée par le Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, afin de trouver une issue rapide à la situation. Il a depuis proposé sa démission pour laisser place à un gouvernement d'union nationale.

Débordés par une marée humaine

La veille, vendredi, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Colombo, dont certains campaient depuis trois mois près de la présidence, pour demander la démission de Rajapaksa. Le pays est confronté à une crise sans précédente depuis son indépendance en 1948. Sa dette extérieure s'élèves à 51 milliards de dollars, une situation aggravée par la crise sanitaire. Selon l'ONU, plus des trois quarts des srilankais se privent de repas en raison des pénuries et des prix élevés des denrées alimentaires. Pour la population, le pouvoir est responsable de la situation. Vendredi, les dizaines de milliers de manifestants ont dû faire face à 20 000 soldats et policiers. Samedi matin, ils ont très vite été débordés par une marée humaine.

Sur les images, on voit les rues tout autour de l'ancien parlement, devenu aujourd'hui palais présidentiel, noires de monde. Les manifestants ont escaladé les grilles entourant le bâtiment.

Envahissement du palais

Les forces de sécurité n'ont rien pu faire. Très rapidement, les protestataires sont entrés dans le palais, visitant toutes les pièces, prenant le temps de faire une visite complète des lieux, notamment un passage par les cuisines pour trouver de la nourriture.

D'autres se sont même offert un plongeon dans la piscine présidentielle, le tout dans une ambiance assez détendue.

Un mouvement qui se propage

La mobilisation concerne tous les lieux de pouvoir, y compris la résidence du Premier ministre Ranil Wickremasinghe, où des centaines de personnes se sont données rendez-vous. Sa démission, comme celle du président, a été demandée par les partis d'opposition ce samedi. Le Premier ministre se dit prêt à laisser sa place pour qu'un gouvernement d'union nationale soit constitué.

A d'autres endroits où la foule s'est rassemblée par milliers, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour tenter de les contenir.