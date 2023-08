EN IMAGES - La région de Pékin sous les eaux après des pluies torrentielles

Secourir les personnes "disparues" ou "prises au piège" : c'est la priorité du président Xi Jinping, ce mardi 1er août. Depuis plusieurs jours, la capitale chinoise et ses environs sont frappés par des pluies torrentielles. Pékin a vu tomber en 40 heures seulement, l'équivalent des précipitations moyennes d'un mois de juillet. Déjà 20 morts et 19 disparus ont été recensés par les autorités.

Des intempéries d'une intensité inédite à Pékin

Dans la province d'Hebei, voisine de la capitale, les autorités dénombrent 9 morts et 6 disparus. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian (Est) après avoir frappé les Philippines voisines. Certains districts semi-ruraux de Pékin sont les plus gravement touchés par ces intempéries, d'une intensité inédite dans la capitale chinoise depuis une décennie. En juillet 2012, 79 personnes avaient été tuées à Pékin. Et selon des experts chinois cités par les médias locaux, ces pluies diluviennes pourraient provoquer de plus graves inondations qu'il y a dix ans.

Une jeune femme au téléphone devant un camion renversé et des débris. © AFP - PEDRO PARDO

Une femme essaye de pratiquer une route détruite © AFP - PEDRO PARDO

100 000 personnes évacuées

Les autorités locales "doivent mener à bien les soins aux personnes blessées" ainsi que "reloger les personnes touchées, réparer rapidement les infrastructures de transport, de communication et d'électricité endommagées", a déclaré Xi Jinping. Parmi les morts figurent notamment un pompier qui participait aux opérations de sauvetage. Par ailleurs, quatre secouristes professionnels d'une organisation non gouvernementale, tombés à l'eau, font partie des personnes disparues. Plus de 100.000 personnes, parmi les 22 millions d'habitants de Pékin, ont été évacuées des zones à risque, selon le journal étatique Global Times. Les sites touristiques sont également fermés. "Une étude est en cours pour établir le montant des pertes économiques causées par la catastrophe", a indiqué la télévision publique CCTV.

Environ 150.000 foyers de Mentougou n'ont plus accès à l'eau courante et les autorités y ont dépêché 45 camions-citerne pour assurer un approvisionnement d'urgence, selon le Quotidien de Pékin. Les médias chinois ont publié lundi des images de scènes chaotiques dans des trains à grande vitesse, certains bloqués sur les voies pendant 30 heures, avec des passagers qui se plaignaient d'être à court de nourriture et d'eau potable. Pékin et sa province voisine Hebei sont toujours en état d'alerte rouge pour les précipitations, avec un danger de crues soudaines et de glissements de terrain.

Certaines portions de route sont toujours fermées à la circulation. De nombreux quartiers sont pris dans des torrents de boue. © AFP - PEDRO PARDO

Des véhicules ont été abandonnés sur un pont qui s'est écroulé © AFP - ICHIRO OHARA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

La Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes et des températures record cet été, des événements qui, selon des scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique. Les précipitations devraient faiblir mardi, selon les services météorologiques. Mais le répit pourrait être de courte durée, car la Chine se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon, Khanun, qui s'approche des côtes est du pays.