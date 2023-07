Publicité

Italie EN IMAGES - La Sicile à son tour ravagée par les incendies Par La rédaction numérique de France Inter 3 min Partager

Sur les collines de Monte Grifone, près de Palerme (Sicile), le 25 juillet 2023 © AFP - STRINGER / ANSA / AFP

Chaleur extrême et vents violents : le cocktail explosif s'abat en ce moment sur la Méditerranée, et tout particulièrement sur la Sicile. Après la Grèce, l'Algérie ou le nord de l'Italie, l'île est la proie des flammes qui ont déjà ravagé plusieurs communes et des sites historiques.

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort en Italie mardi dans de violents orages au nord et des incendies en Sicile. Sur l'île, des vents violents combinés à des chaleurs record (47,6° relevé à Catane lundi) ont favorisé l'arrivée des flammes, qui ont causé la mort d'au moins 3 personnes, alors que les pompiers luttaient encore, ce mercredi matin, contre le feu qui s'approchait de l'aéroport de Palerme, qui a dû être mis à l'arrêt et fermé pendant plusieurs heures avant de reprendre les liaisons aériennes.











Palerme sous les fumées Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Palerme plongée dans une fumée irrespirable , des monuments historiques détruits , des pans entiers de collines qui s'embrasent ou encore les flammes longer une autoroute devant des voyageurs interloqués, tenant leur volant à deux mains en passant près du feu qui menace derrière les barrières de sécurité. Publicité



Les flammes se rapprochent des habitations de Ciaculli, près de Palerme, le 25 juillet 2023 © AFP - STRINGER / ANSA / AFP Des sites emblématique comme le théâtre de Taormina ont été menacés, et les ruines du temple romain de Segeste ont même dû être évacuées. La montagne Sante Monaco, près de Trapani, apparait complètement calcinée après le passage des flammes.







En attente de l'état d'urgence Le gouvernement, qui se réunit en Conseil des ministres ce mercredi, pourrait bien décréter l'état d'urgence réclamé par le président de la région sicilienne, Renato Schifani . De son côté, le ministre de la protection civile a reconnu que l'Italie vivait "l'une des journées les plus compliquées des dernières décennies : inondations, tornades et grêle géante au nord, chaleur torride et incendies dévastateurs au sud", a résumé Nello Musumeci sur les réseaux sociaux, qui reconnaît : "Le bouleversement climatique qui frappe notre pays nous impose à tous, sans aucun alibi pour qui que ce soit, un changement d'attitude", a ajouté le ministre.





